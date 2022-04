Familie Dekkers bezorgt SVSSS heerlijke tweede paasdag: twee doelpunten van Ramon en een van Stefan

Tweede klasse F Tiental van Real Lunet sneuvelt in slotfase, persoonlij­ke fouten kosten CHC de kop

In de Tweede klasse F beleefde CHC op het eigen sportpark een vervelende middag. Naar eigen zeggen was de ploeg de bovenliggende partij, maar een gemiste penalty en persoonlijke fouten werden CHC fataal. Real Lunet speelde bijna de hele wedstrijd met tien man en verloor in de slotminuten.

10 april