FC De Rakt ziet aanvraag bij KNVB voor zaterdagduel beloond met een 4-3 winst

We speelden bijna de hele wedstrijd met een man minder, omdat onze keeper al snel het veld werd uitgestuurd. Dat maakte de wedstrijd erg zwaar en moeilijk. Mijn spelers hebben erg hard gewerkt en dit is beloond. We wonnen dit duel uiteindelijk verdiend. In de poule hebben we momenteel de minste verliespunten, maar het seizoen is nog lang", aldus trainer Eus Marijnissen van FC De Rakt.