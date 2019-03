FC Drunen-doelman verschalkt bijna collega keeper met vrije trap bij 1-0 verlies tegen SVSOS

Moment van de wedstrijd: In het weinig hoogstaand duel was de 1-0 van Matthijs van Ort een van de spaarzame hoogtepunten. Een vrije trap op de middellijn, genomen door FC Drunen-doelman Patrick van Balkom. ,,Hij heeft een geweldige pegel”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak. ,,De keeper van SVSOS kwam uit zijn doel om de bal te onderscheppen. Net op tijd zag-ie dat die veel harder op doel kwam dan verwacht, tikte die bal over de lat.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Na de treffer van Van Oort was het voor SVSOS enkele nog zaak de voorsprong te verdedigen en de drie punten over de streep te trekken. ,,We hebben weer zo veel kansen gekregen, maar scoren is bij ons een groot probleem”, zegt. Albayrak. ,,Op deze manier komen we nooit van de laatste plaats af.”