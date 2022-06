FC Drunen gaat voor het eerst in tien jaar de nacompetitie in na zenuwslopende laatste speeldag

FC Drunen moest met minstens drie doelpunten verschil winnen en hopen dat HSC’28 tegen OVV’67 punten zou morsen om de vierde plaats, die recht geeft op nacompetitievoetbal, op te eisen. Het eerste gebeurde, want de tot op het bot gemotiveerde Drunenaren, die elkaar in de groepsapp al twee weken lang op scherp hadden gezet, rolden HZ’75 op. ,,Er was niemand van onze club naar Oosteind gegaan”, zegt trainer Ali Albayrak. ,,Die wedstrijd was ook nog eens later begonnen, dus moesten we in de kleedkamer wachten op de uitslag. Dat was zenuwslopend.” Uiteindelijk bleek dat HSC’28 niet verder was gekomen dan een gelijkspel. ,,Toen ging alles en iedereen los. Ongelooflijk, het is meer dan tien jaar geleden dat we een kans krijgen om te promoveren naar de vierde klasse.” Dan moet over twee duels wel worden afgerekend met een andere vijfdeklasser, Netersel.