FC Drunen geeft voorsprong uit handen en mist kansen, derde periode dreigt uit zicht te raken

Wil FC Drunen nog een kans maken om de derde periode in te palmen, dan zullen de laatste drie wedstrijden moeten worden gewonnen. ,,We hadden het ons een stuk makkelijker kunnen maken door in Stampersgat de punten te pakken”, vindt trainer Ali Albayrak. ,,We hebben zeven, acht kansen gekregen. Daar te weinig mee gedaan. In de slotfase kregen we de deksel op de neus.”