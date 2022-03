FC Drunen verliest in de laatste minuut Sen en de drie punten: ‘Iedereen liep al op zijn tandvlees’

Derde klasse C Schadewijk heeft rode kaarten nodig om te winnen van nummer laatst

Veel mensen zullen toch denken dat het een makkelijke middag wordt als je tegen de nummer laatst voetbalt. FC Schadewijk had het alles behalve makkelijk. In de eerste helft werd een 0-2 achterstand ongedaan gemaakt en in de tweede helft kwam RKTVC met negen man te staan. Daarna konden de bezoekers de overwinning pas veilig stellen.

13 maart