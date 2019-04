FC Drunen vreest voor laatste plek door situatie bij The White Boys

Zondag 5c Het elftal van de The White Boys uit Waspik houdt de gemoederen bezig in Drunen. De nummer laatst is al een aantal keer niet op komen dagen en zou daarvoor uit de competitie gehaald kunnen worden. FC Drunen zou in dat geval laatste worden.

FC Drunen - Tuldania 0-5 (0-3) 19. 0-1, 28. 0-2, 32. 0-3, 67. 0-4, 86. 0-5.

Moment van de wedstrijd: Het uitvallen van Eren Mert. ,,Toen waren we ons aanspeelpunt in aanval kwijt”, zegt FC Drunen-trainer Ali Albayrak. ,,Daarmee konden we niets anders doen dan de handdoek in ring gooien.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De kans is groot dat The White Boys uit de competitie wordt genomen. ,,Dan staan we weer laatste. Dat zou heel vervelend zijn”, zegt Albayrak, ,,zeker als de club over een paar maanden zijn gouden jubileum viert.”

OVV’67 – Ollandia 1-7 (1-3) Remco Voets 0-1, 29. Rob van der Heiden 1-2, 45. Robert Erven 1-3, 54 Remco Voets 1-4, 64 Steven van Dijke 1-5, 67 Steven van Dijke 1-6, 75 Steven van Dijke 1-7

Moment van de wedstrijd: ,,Dat was na de rust. Ik zag dat mijn team weer met vertrouwen speelde. Het was weer eens ouderwets en we hebben een goede prestatie neergezet. Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik ben blij met wat ik gezien heb”, besloot Ollandia coach Bas van Engelen

Bijzonderheid van de wedstrijd: Ollandia was in de laatste paar weken niet in vorm en scoorde in de vier voorgaande wedstrijden slechts twee keer. Tegen OVV’67 liet het team uit Olland zien waar toe het in staat kan zijn als het wel loopt. Ook topscorer Steven van Dijke liet weer eens van zich horen en toen hij het eenmaal op zijn heupen had maakte hij binnen elf minuten een hattrick.

Irene – SVG 2-2 (1-0) 40. Ferdy van Son 1-0, 85. Rob Groenendaal 2-2

Moment van de wedstrijd: Michael van de Wal, coach van Irene, zag dat de scheidsrechter de grensrechter van Irene negeerde bij de tweede treffer van SVG. ,,De 1-2 van SVG was een buitenspeldoelpunt maar de scheidsrechter liet door spelen waardoor het doelpunt wel werd toegekend. Uiteindelijk ben ik er niet boos over want dat hoort er bij als je in deze klasse voetbalt. 2-2 was uiteindelijk een terechte uitslag.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: De vorige keer dat beide teams tegen elkaar speelde won Irene eenvoudig met 0-3, nu ging het minder eenvoudig voor het team van Van de Wal. ,,Ik moet de complimenten geven aan SVG, ze hadden een totaal andere team als in de vorige wedstrijd en die deden het een stuk beter. Er deden nu betere spelers mee en daar hadden wij het moeilijk mee.”

EDN’56 – Essche Boys 1-1 (1-1) 40. Rudi van Gemert 0-1.

Moment van de wedstrijd; Volgens Essche Boys coach Leon van Wanrooij was dat het eindsignaal. ,,Ik was blij dat het afgelopen was want EDN’56 gaf in de tweede helft gas. Ik ben tevreden met het punt en met het vertoonde spel vooral achterin stonden we uitstekend. We strijden met vijf teams om de vierde plaats en dan moet je tegen de concurrentie in ieder geval niet verliezen en dat is gelukt.”