FC Drunen wint gemakkelijk van ADVENDO en houdt het koppie erbij: ‘We hebben elkaar hard nodig’

ADVENDO is een laagvlieger, in Breda hadden de Drunenaren ook vrij eenvoudig gewonnen. “Vandaag was het zaak om niet alleen de punten in eigen huis te houden, maar ook met het koppie te voetballen”, zegt trainer Ali Albayrak. “Geen duels aangaan die niet nodig zijn, dat levert misschien blessures op. En geen gekke kaarten pakken. We hebben elkaar hard nodig, donderdag moeten we alweer aan de bak.” Dan wacht Molenschot.