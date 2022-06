FC Drunen wint in spannende wedstrijd van Netersel en staat met één been in de vierde klasse

Vierde klasseHet halen van de nacompetitie was al historisch voor FC Drunen, maar vandaag werd er ook nog eens gewonnen van Netersel. Volgende week zondag is de return en mag de ploeg uit Drunen hun minimale voorsprong van één doelpunt verdedigen. Netersel viert de dag ervoor hun 75-jarig jubileum, dus voor beide ploegen staat er een hoop op het spel.

FC Drunen – Netersel 2-1 (0-1). 32. Martijn Michiels 0-1 68. Tugsad Kali 1-1 79. Oman Bostanci 2-1. Rood: Niels Daniëls van Netersel (twee keer geel).

In een vooral spannende wedstrijd heeft FC Drunen tegen Netersel, de nummer twee uit de vijfde klasse C, een basis gelegd voor promotie naar de vierde klasse. In de eerste helft had de thuisclub het heel lastig tegen het wat makkelijker voetballend Netersel, dat tevens de wind in de rug had. De treffer van Martijn Michiels, een fraaie kopbal na een hoekschop, was dan ook terecht.

Na de hervatting kwam Broos Spijkers bij FC Drunen in het veld. De invaller vond met een prachtige steekpass Tugsad Kali, hij liet de uitstekende doelman Sjoerd Wijnen kansloos. Toen was Niels Daniëls al vanaf het toneel verdwenen vanwege een tweede gele kaart. Ook dat gaf FC Drunen, dat in het eerste kwartier na rust onmachtig oogde, vleugels. De rood-witten wilden meer, kregen meer, Osman Bostançi goochelde zich vrij in het strafschopgebied, prikte de bal in de verre hoek: 2-1.

Netersel had de return graag komende zaterdag gespeeld: de club viert die dag zijn 75-jarig bestaan. FC Drunen ging er niet in mee. Ook dat kan in de return nog mee gaan tellen: hoe fris is Netersel na de feestavond? Maar ook: hoe diep wil de ploeg gaan om zijn jubileum te omlijsten met promotie naar de vierder klasse?

HRC’14 - MVC 0-1 (0-1) 0-1.

Vijfdeklasser MVC was voor HRC’14 nog een onbekende ploeg, waardoor Hurweense ploeg volgens leider Adrie van Mouwrik de eerste paar minuten nog wat afwachtend speelde. ,,We kregen ook gelijk een doelpunt tegen uit een corner, dus we stonden even perplex’’, vertelde Van Mouwrik. Na de wat moeizame beginfase trok zijn ploeg het overwicht in de wedstrijd naar zich toe. ,,Maar we hielden er geen doelpunten aan over’’, sprak de leider, doelend op de kansen van Jordi Verwers en Tom Pauw. Volgens Van Mouwrik is HRC gezien het spel tegen MVC niet kansloos in het uitduel van volgende week.

Astrantia - DSS’14 1-0 (0-0) 60. 1-0.

Volgens DSS’14-trainer Mustapha Alouad Hadj was de ploeg van Astrantia fysiek sterk en gaf het veel inzet. Daar hadden ze ook de tactiek op ingesteld. ,,Veel lange ballen en dan wachten op dode spelmomenten’’, vond Alouad Hadj. ,,Daar moeten we iets op gaan verzinnen voor komend duel.’’ DSS’14 kwam volgens de oefenmeester goed uit de startblokken. ,,We hadden in de eerste helft een aantal kansen om te scoren, die we onbenut laten.’’

Irene - Molenschot 5-1 (3-0) 10. Rob Groenendaal 1-0, 19. Arthur Piasecki 2-0, 40. Rob Groenendaal 3-0, 72. Levi van Rooij 4-0, 4-1, 90. Jorick de Vos 5-1.

De spelers van Irene zullen er afgelopen nacht misschien al een beetje over gedroomd hebben, maar een uitslag als vandaag tegen Molenschot had zelfs trainer Michael van de Wal niet verwacht. ,,We hebben ze in de eerste helft overrompeld’’, vertelde Van de Wal. ,,In de tweede helft zette Molenschot wat meer druk, waardoor we wat meer moeite kregen.’’ De wedstrijd was volledig in de handen van Irene, vond de oefenmeester. ,,En daarvoor krijgen de jongens een dik compliment.’’

Max Piasecki, neef van de tegen Molenschot scorende Arthur Piasecki, beleefde de beste wedstrijd van het seizoen. ,,Als we dit volgende week nog eens brengen, halen we de promotie binnen, maar dat wordt wel hard werken’’, vertelde hij.

