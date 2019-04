FC Engelen-coach geheimzinnig over speler die strafschop mist: blijkt bloedeigen zoon te zijn

FC Engelen-trainer Ron Schier liet zondagmiddag zoon Luca meespelen tegen Haarsteeg. De zoon van de trainer wist vanaf elf meter niet raak te schieten, en daar deed zijn vader na afloop nogal geheimzinnig over.

FC Engelen - Haarsteeg 2-1 (0-0). 61. Rick van de Griendt 0-1, 82. Luca Schrier 1-1, 89. Walid Johri 2-1. Bijz.: Luca Schrier (FC Engelen) mist penalty in 38e minuut.

Bijzonderheid van de wedstrijd: FC Engelen-coach Ron Schrier wilde in eerste instantie niet zeggen wie er bij FC Engelen vlak voor rust een penalty miste. Het ging immers om zijn zoon Luca.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker van FC Engelen. ,,Heel de wedstrijd hebben we met lef gevoetbald, daarna lieten we ons toch terugdringen. Dat was niet nodig, het sloop erin. Uiteindelijk kostte het ons de kop”, treurde Haarsteeg-trainer Henry van der Linden.

Een piepjong FC Engelen toonde op het eigen kunstgras veerkracht tegen Haarsteeg. Luca Schrier en Walid Johri vertaalden het overwicht in

BVV - RKDVC 1-1 (0-0) 50. Roy Lamers 0-1, 65. Guillermo le Couvreur 1-1.

Moment van de wedstrijd: De twee doelpunten waren identiek. Beetje slordig uitverdedigen, een verwoestende uithaal waartegen geen kruid was gewassen.

VV en trainer/coach Erik Meulendijk kropen vlak voor tijd door het oog van de naald, toen een kopbal van de gasten op de lat plofte. ,,Individueel waren we beter, maar we hadden het lastig tegen een stug RKDVC”, verklaarde BVV-coach Erik Meulendijk.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij vrijwel iedere voetbalwedstrijd wordt er wel wat extra tijd bijgeteld, maar de arbiter van dienst bij BVV - RKDVC voelde daar weinig voor. ,,Best raar, want het spel lag met name in de slotfase een aantal keer stil”, wist Meulendijk.

RKDVC kreeg tegen de koploper nog de beste kansen om drie punten op te strijken. Zo trof Damian van Bijnen de lat.

Zwaluw VFC - Vlijmense Boys 3-3 (2-1) 28. Rick Pijnenburg 0-1, 40. Paul Beekmans 1-1, 43. Kevin van Venrooij 2-1, 65. Peti Lutgens 2-2, 75. Bjorn van Bijnen 2-3, 88. Boaz Kupers 3-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Voor de rust waren we niet agressief genoeg, dat is in de tweede helft goed rechtgezet. Een terechte uitslag”, vond Hans Paijmans, assistent-trainer van Vlijmense Boys.

De toeschouwers in Vught waren getuige van een aantal wonderschone treffers. Namens Zwaluw VFC schoten Paul Beekmans en Kevin Venrooij van behoorlijke afstand raak.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De zestienjarige Bjorn van Bijnen speelde ’s morgens om tien uur nog een selectiewedstrijd bij Willem II, ’s middags stond hij alweer om halfdrie in Vught voor de aftrap.

Wederom viel er bij een duel van Zwaluw VFC vlak voor tijd een beslissende treffer. Deze keer kwam die van Boaz Kuper, waardoor de Vugthenaren een belangrijk punt pakten.

Nieuwkuijk – BMC 1-1 (1-0) 30. John van Dommelen 1-0, 60. 63. Noud Voets 1-1.

Moment van de wedstrijd: Het spel van Nieuwkuijk. ,,Dat zag er heel behoorlijk uit”, vond trainer Patrick Berkelmans. ,,Daarom heb ik er alle vertrouwen in dat we ons in de derde klasse C zullen handhaven.”

Bij BMC onderscheidde doelman Rick Schouten zich met enkele fraaie reddingen. Zijn beste save verrichte hij zo’n tien minuten voor tijd, door een penalty te stoppen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hadden ruim 75% balbezit, maar kansen afdwingen lukte nauwelijks”, zag BMC-coach Manfred van Erp.

John van Dommelen miste in de 70e minuut een strafschop. ,,We beginnen hier een gewoonte van de te maken. Heeft ons wel punten gekost”, zegt Berkelmans.

Taxandria - ODC 3-4 (0-3). 5. Jasper Vorstenbosch 0-1, 12. Joep van der Meijden 0-2, 30. Jasper Vorstenbosch 0-3, 56. Ruben Martin 1-3, 72. Huub Kavelaars 2-3, 75. Lex van de Biggelaar 2-4, 90. Teun van de Braak 3-4.

Moment van de wedstrijd: Even leek het erop dat Taxandria terug in de wedstrijd zou komen, maar de 2-4 van ODC-middenvelder Lex van de Biggelaar vergrootte de marge weer naar twee treffers in het voordeel van ODC.

Volgens Taxandria-coach Edwin Verheyen verloor zijn ploeg de wedstrijd na een zeer zwak begin. ,,Een gebrek aan beleving en een minimale instelling koste ons de wedstrijd. In de tweede helft was dat precies het tegenovergestelde.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Bij Taxandria viel de scorende A-junior Huub Kavelaars voortreffelijk in. ,,Dat was een lichtpuntje”, sprak Verheyen. ,,Hij zorgde voor enorm veel dreiging.”

ODC speelde volgens trainer/coach Carlo Vorstenbosch een wedstrijd met twee gezichten. ,,Een hele goede eerste helft en na rust waren we niet helemaal bij de les.”

VCB - SCG’18 3-0 (0-0). 64. Lucas Mallens 1-0 (pen.), 76. Lucas Mallens 2-0, 84. Teun Verlouw 3-0.

Moment van de wedstrijd: Na ruim een uur moest SCG-aanvoerder Sten van Vessem en verkeerde pass corrigeren. Dat deed hij door zijn directe tegenstander ten val te brengen. Het gevolg: de tweede gele kaart voor Van Vessem en een penalty voor VCB. Bij het penalty-moment ontving een SCG’er een rode kaart. ,,Hiervoor hadden wij al moeten scoren”, gaf VCB-coach Frans van Helvoirt toe. ,,Dit moment was nodig om de wedstrijd te openen.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: VCB hield zowaar de nul. ,,Wij gaven weinig weg en dat is voor ons enorm belangrijk”, aldus de scorende Teun Verlouw. ,,Wij hebben geen elf Lionel Messi’s rondlopen en moeten hard werken voor de punten. Dat hebben we gedaan en is goed gelukt.”

,,We waren eigenlijk heer en meester op het veld. Vooral het eerste kwartier na rust. En dan valt ineens je aanvoerder weg”, baalde SCG-coach Aschwin van Kessel.

SVSSS - TGG 2-0 (2-0). 24. Ramon Dekkers 1-0, 31. Stefan Dekkers 2-0.

Moment van de wedstrijd: Dat was de 2-0 van SVSSS.

Bijzonderheid van de wedstrijd: SSS-invaller Jim de Laat maakte zijn rentree na een hamstringblessure, maar kreeg tien minuten na zijn invalbeurt opnieuw last van dezelfde hamstring. ,,Bij een sprint schoot het er meteen weer in”, baalde de SSS-aanvaller.

Bij TGG vielen nog voor rust al twee spelers uit met blessures. Het ging om verdediger Taoufik Garmat en aanvoerder Bas van Zeelst. ,,Bas gaat nog naar het ziekenhuis om naar zijn knie te laten kijken. Hopelijk valt de schade bij beide me, aldus TGG-coach Ricardo Aguado.