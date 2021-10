FC Engelen wint ‘dik verdiend’ van Haarsteeg

FC Engelen - Haarsteeg 3-1 (2-1) 19. Quinten Vorstenbosch 1-0, 22. Marijn van Rijswijk 2-0, 70. Goal Haarsteeg 2-1, 77. Twan Passon 3-1.

,,Dik verdiende overwinning, vooral in de eerste helft waren we de betere partij. We gaven aan het begin van de tweede helft teveel ruimte weg waardoor Haarsteeg terug in de wedstrijd kwam’' , zei Anthony Lurling, trainer van FC Engelen.

RKDVC - TGG 4-1 (1-0) 20. RKDVC 1-0, 50. RKDVC, 70. Jordy Gutte 2-1, 80. RKDVC 3-1, 85. RKDVC 4-1.

,,De uitslag is geen goede weerspiegeling van de wedstrijd. We hadden goede kansen, maar de keeper pakte heel veel ballen.’' , zei Ricardo Aguado, trainer van TGG. Ondanks een voor TGG rode kaart gingen ze wel beter spelen, maar helaas konden ze niet terug komen in de wedstrijd.

ZIGO – Nieuwkuijk 1-0 (0-0). 90. Tim de Bont 1-0.

,,We waren wel beter vandaag denk ik. Na drie minuten raken we de paal en in de tien minuten daarna zijn we ook beter denk ik. Daarna gaat het in de eerste helft wel gelijk op denk ik. Dat kwam vooral omdat zij heel veel lengte hebben en veel fysieke kracht. Daar gingen we goed mee om en in de tweede helft waren we dan ook de bovenliggende partij. We bleven aanvallend wisselen om de 1-0 te maken en als dat in de negentigste minuut gebeurt is het wel extra mooi. Het was ook nog eens Super Sunday bij ons, dus de kantine zat goed vol. Dit zijn wel de mooiste overwinningen”, vertelt ZIGO-trainer Antal Tooten.

Vlijmense Boys – Gilze 4-1 (3-0). 65. Sander Oerlemans 4-1.

,,We waren niet goed vandaag. De wedstrijd was nog niet echt begonnen en we stonden al achter. De kopjes gingen daarna niet hangen, maar zij zakten helemaal in en wachten op een fout van ons en deden dat slim. Wij probeerden het spel te maken en gingen op zoek naar een goal, maar in de omschakeling waren ze levensgevaarlijk. Dat moeten we onszelf aanrekenen en bij 3-0 in de rust weet je dat het moeilijk gaat worden. We bleven het proberen in de tweede helft, maar soms probeerde we iets te veel te voetballen en dan krijg je niet het gewenste resultaat”, vertelt Gilze-trainer Jeremy Buchly.

TSV Gudok – Baardwijk 2-0 (0-0). 55. Marc Schellekens 1-0, 85. Norris Hennekam 2-0.

,,Belangrijke overwinning als je kijkt naar de stand en blij met weer drie punten. We hebben denk ik de hele wedstrijd gedomineerd en creëren zes of zeven hele goede kansen. We raken drie keer de paal of de lat, dus daar lag het niet aan. We moeten de 2-0 denk ik alleen een stuk eerder maken. Je krijgt altijd wel twee kansen tegen, maar die pakte mijn keeper, Cas Blous, goed. Blij met het houden van de nul ook”, vertelt Gudok-trainer Ronald Boudewijn.

VV Trinitas Oisterwijk – RWB 1-2 (0-1). 75. Dennis van Berkel (pen.) 1-2.

,,We zitten helaas in de hoek waar de klappen vallen qua bezetting nu. We missen een aantal bepalende spelers en daardoor ook slagkracht voorin. We prikken wel, maar wel steken niet. RWB was vandaag ook niet veel beter, maar we konden niet genoeg brengen om aanspraak te maken op een resultaat. We willen bij Trinitas altijd graag voetballen en moeten het daarom ook doen met de mensen die we hebben, maar dat was niet genoeg.”, vertelt Trinitas-trainer Pierre van Berkel.