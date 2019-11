FC Schadewijk in rep en roer door onverwachtse gasten: vier ooievaars nemen plaats op lichtmasten

Zondag 3dDe hattrick van Dani van der Weg zou normaal gesproken het gesprek van de dag zijn in Oss. Maar wonder boven wonder was er iets belangrijkers bij FC Schadewijk.

FC Schadewijk - Avanti’31 3-0 (2-0). 15. Dani van der Weg 1-0, 30. Dani van der Weg 2-0, 70. Dani van der Weg 3-0.

,,Een geheel terechte overwinning”, stelde FC Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,Drie spelers hebben het voor ons bepaald vandaag. Matthijs Quekel, Dani Eveleens en Dani van der Weg speelden een wereldwedstrijd. We hadden het na rust even lastig met de omzettingen van Avanti, maar na de 3-0 was de wedstrijd gelopen.”

Bijzonder was dat er in de slotfase vier ooievaars op de lichtmasten gingen zitten. ,,Danny Laukes staat op het punt om vader te worden”, zei Van den Akker lachend. ,,Misschien was het wel een teken.”

Margriet - Helmondia 2-3 (2-0). 17. Bilal el Ghezaoui 1-0 (P), 29. Rob van der Ven 2-0, 60. 2-1, 86. 2-2, 90. 3-2.

,,Het ging voor zestig minuten goed, maar na de eerste tegentreffer vergeten we volledig om te voetballen”, aldus Margriet-coach Maarten van Vugt. ,,We waren gewoon te onrustig en gingen mee in het spel van een ervaren ploeg, en daar waren zij gewoon beter in.”

Nooit Gedacht - SCG’18 4-2 (2-1). 3. Michael van den Heuvel 1-0, 33. Tijn Vos 2-0, 35. 2-1, 63. Lars Hendriks 3-1, 67. Lars Hendriks 4-1.

,,We hebben doorgezet wat we de laatste paar weken hebben laten zien”, aldus Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,We hadden goede controle en zaten op elke bal. We hebben de kwaliteiten en het geloof in het spel, dus nu is het tijd om de nonchalance eruit te halen. Net als vorige week kreeg de tegenstander in de 90ste minuut weer dotten van kansen, en als die erin waren gegaan was het ons te spannend geworden.”

Boekel Sport – Schijndel/De Wit 2-3 (1-2). 5. Berend Blummel 1-0, 19. Tim Schuijers 1-1, 27. Martijn van Grinsven 1-2, 54. Tijn Niemeyer 1-3 (pen.), 80. Juul Hurkmans 2-3

,,We hebben alles gegeven in deze wedstrijd vind ik. Opnieuw kwamen we snel op achterstand waardoor Schijndel ging inzakken. De ruimtes om eruit te komen worden dan beperkt. Dan maken we de 1-1 die in mijn ogen terecht was. Toch scoorden zij niet veel later de 1-2 en na de rust valt dan de 1-3 door die penalty. Daarna kwam die aansluitingstreffer nog en speelden wij alle ballen naar voren, maar het mocht helaas niet baten. Wij hadden veel de bal maar zij waren iets dreigender”, luidt de analyse van Boekel Sport-speler Guus Goossens.