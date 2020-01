FC Schadewijk klopt Margriet in roodgekleurde derby

zondag 3D (zuid ii)De Osse derby in 3D is zaterdagavond gewonnen door FC Schadewijk, dat thuisploeg Margriet met 1-2 versloeg. In een tumultueus duel kregen beide ploegen een rode kaart.

De aansluiting vinden bij koplopers Helmondia en RKPVV: dat was wat Margriet en FC Schadewijk als respectievelijk nummer drie en vier nastreefden in deze Osse derby. Ze trapten op zaterdagavond 18.30 uur af met beide 21 punten uit twaalf duels en dus waren op voorhand de belangen groot en de opkomst was dan ook goed voor dit duel.

Beide ploegen maakten er een felle, maar tegenvallende eerste helft van zonder goals. Margriet had de bal, Schadewijk verdedigde succesvol zonder zelf kansen te creëren. Het meest bijzondere moment in de eerste helft was de rode kaart van FC-Schadewijk captain Danny Laukes. Hij zag in minuut 26 tweemaal geel wegens protesteren aan het adres van de scheidsrechter. Die had Schadewijk kort daarvoor geen penalty gegeven, terwijl Laukes vond dat zijn ploeg daar recht op had.

Na de rust was er meer spektakel. Met een prachtige boogbal zette Martijn Vertogen de thuisploeg in de 48ste minuut op 1-0, maar in die minuut kreeg Margriet ook een rode kaart. Bilal El Ghezaoui kreeg zijn tweede prent wegens provoceren richting de Schadewijk-spelers en kon vertrekken. Het nummerieke overwicht van Margriet was voorbij en de voorsprong verdampte hierna ook snel. Benjamin Duah tekende voor de 1-1 in de 58ste minuut en invaller Jordy Hoeks schoof FC Schadewijk twee minuten later op een 1-2 voorsprong. Die voorsprong trokken de bezoekers over de streep.

Margriet - FC Schadewijk 1-2 (0-0) 48. Martijn Vertogen 1-0, 58. Benjamin Duah 1-1, 60. Jordy Hoeks 1-2.