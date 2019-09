FC Schadewijk wint, maar moet doelpuntenmaker wisselen door de hitte

Zondag 3dFC Schadewijk is het seizoen goed begonnen. Er werd met 0-1 gewonnen van Helmondia. Doelpuntenmaker Benjamin Duah was belangrijk voor zijn ploeg, maar hij kon de wedstrijd niet uitspelen.

Helmondia – FC Schadewijk 0-1 (0-1) 18. Benjamin Duah 0-1.

,,Dit is een fijn begin van het seizoen ja”, stelde FC Schadewijk-assistant Dicky van den Akker lachend. ,,Het was flink knokken, want we kregen twee penalty’s tegen, maar gelukkig wist onze keeper die te keren. De eerste driepunter is in ieder geval binnen.”

Bijzonder was dat de doelpuntenmaker Benjamin Duah vlak na zijn goal gewisseld werd. ,,Door de hitte heeft hij last van zijn luchtwegen”, wist Van den Akker.

Nijnsel – Boekel Sport 3-1 (1-0) 35. 1-0, 60. 2-0, 61. Rens van der Wijst, 90. 3-1.

,,Het was niet goed van ons”, stelde Boekel Sport-oefenmeester Marc van de Ven. ,,Nijnsel was duidelijk de betere ploeg vandaag. We kregen genoeg kansen, maar die gingen er niet in. Volgende week beter.”

Bijzonder was dat de trainer het verlies allerminst aan zag komen. ,,We hebben een erg goede voorbereiding gedraaid, dus ik had dit niet verwacht”, gaf Van de Ven toe.

Den Dungen – Nooit Gedacht 0-0

,,We waren duidelijk de bovenliggende partij, maar om een pot te winnen moet je zelf scoren”, was Nooit Gedacht-trainer Arno Methorst kritisch. ,,De overwinning zat zeker in de lucht. Als je de keeper kunt uitkappen moet je hem maken. Aankomende week even flink trainen op afmaken.”

Bijzonder was dat Nooit Gedacht geen enkele kans weggaf. ,,Den Dungen was misschien een keer gevaarlijk uit een standaardsituatie, maar verder was er niets aan de hand”, aldus Methorst.

Margriet – BMC 3-0 (1-0). 37. Jousef Khelil 1-0, 77. Joey Schuurmans 2-0 (pen.), 87. Morris Landman 3-0.

,,Ik had geen moment het gevoel dat we punten zouden laten liggen. Zij hadden in het begin iets meer balbezit maar wij hadden de betere kansen vond ik. BMC creeërde, op het laatste kwartier na, bijna niets”, zegt de kersverse Margriet-speler Bilal el Ghezaoui, die vanwege een blessure gewisseld werd in de tweede helft. ,,Ik ging door mijn enkel en omdat het seizoen net begonnen is namen we geen enkel risico. Maar het valt gelukkig allemaal mee.”