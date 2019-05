FC Tilburg-keeper valt uit met nare vingerblessure: ‘Heel dat bot stak eruit’

FC Tilburg - Prinses Irene 3-4 (1-0) 14. Piet Adams 1-0, 55. Tim van den Brand 1-1, 66. Robin Walk 1-2, 76. Piet Adams 2-2 , 81. Tim van Broekhoven 3-2, 84. Tim van den Brand 3-3, 89. Wibe van Rooij 3-4.

Moment van de wedstrijd: De winnende treffer van Wibe van Rooij na een knotsgek scoreverloop.

Tien minuten voor de pauze viel Tilburg-keeper Rick van Etten uit met een vingerblessure. ,,Zijn pink was uit de kom gegaan”, zei Tilburg-coach Sofus de Rooij. ,,Heel dat bot stak uit en dat was akelig om te zien.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Het al gedegradeerde Prinses Irene zorgde voor een verrassende overwinning. ,,Iedereen die lang meeloopt in het amateurvoetbal weet hoe zulke dingen gaan in de laatste fase van de competitie.” Zijn ploeg moet even bijkomen van het verlies. ,,Dit was een flinke dreun.”

Prinses Irene komt twee keer op achterstand, maar wint alsnog.

Oirschot Vooruit - Woezik 4-0 (2-0). 29. Dorus van de Wal 1-0, 33. Sjoerd van de Wal 2-0, 56. Dorus van de Wal 3-0, 61. Dorus van de Wal 4-0.

Moment van de wedstrijd: De gebroeders Dorus en Sjoerd van de Wal speelden hun 250ste wedstrijd voor Oirschot Vooruit en verzorgden als jubilarissen voor het scorebord. ,,Heel mooi voor hen, in een wedstrijd waarin Woezik nota bene de meeste kansen had”, aldus Oirschot-trainer Piet Drijvers.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Drijvers grapte dat hij even moest wachten op Dorus’ eerste hattrick onder zijn leiding. ,,Dat duurde wel, of maar, vijf hele wedstrijden voordat dat hem gelukt was!”

HVCH – Nemelaer 1-1 (0-1) 9. Joeri Vugts 0-1, 83. Michel van den Akker 1-1.

Moment van de wedstrijd: Nemelaer had aan een puntje genoeg voor twee prijzen op een dag. Het heeft zichzelf verzekerd van de laatste periode en van een derde plaats in de eindrangschikking. ,,Daar ben ik wel trots op. Dat flikken we toch maar met een clubje als Nemelaer”, weet trainer Van Geffen.

De 1-1 van debutant Michel van den Akker. Hij deed een kwartier mee en maakte de 1-1.

Bijzonderheid van de wedstrijd: HVCH is nu veilig. De ploeg ging met vijf punten de winterstop in en heeft er nu dertig.

Uit voorzorg werd sterspeler Joeri Vugts gewisseld. ,,Hij had wat last van zijn spieren dus dat leek me wel zo handig met de wedstrijden die er nog aan komen. Vugts is goud waard voor ons.”

Rhode – Best Vooruit 2-2 7. 0-1, 19. 0-2, 22. Serge Voss 1-2, 25. Simon van de Wetering 2-2

Moment van de wedstrijd: In de zogenoemde ‘klompenderby’ was de eindstand na 25 minuten al bepaald.

Bijzonderheid wedstrijd: Rhode blijft maar puntjes sprokkelen. Een zeer knappe prestatie van trainer Theo van Lieshout, die het maximale uit zijn spelersgroep lijkt te halen.

TOP - Alverna 4-1 (3-1). 30. Aram Pusters 1-0, 38. Anwar Tuithof 2-0, 43. Jari van Ginkel 2-1, 45. Mees Linders 3-1, 90. Aram Pusters 4-1.

Moment van de wedstrijd: Een speler van Alverna schiet de bal tegen de scheidsrechter. Aram Pusters is alert en schiet even later de 1-0 binnen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: De scheidsrechter negeert meermaals de grensrechter van TOP, maar reageert wel op die van Alverna.

Juliana’31 - sc ‘t Zand 3-1 (1-0). 37. 1-0, 69. 2-0, 75. 3-0, 80. 3-1.

Moment van de wedstrijd: Juliana’31 werd door de zege kampioen van de eerste klasse C.