FC Tilburg-trainer kiest apart moment voor onthulling aanstaande vertrek: in de rust tijdens 5-0 achterstand

,,Een regelrechte vernedering”, brieste trainer Sofus de Rooij. ,,Ik ben heel erg teleurgesteld.” In de openingsfase zag het er niet naar uit dat FC Tilburg een oorwassing zou krijgen. De bezoekers kregen een strafschop, die Piet Adams miste, en kopten op de paal. Bij de eerste tegenslag zakte de ploeg van De Rooij als een kaartenhuis in elkaar. In de rust gaf hij aan na vijf seizoenen (twee jaar LONGA, drie jaar FC Tilburg) te vertrekken. ,,Ik was zo boos over de eerste helft dat ik het heb verteld en vervolgens de kleedkamer ben uitgegaan.” Ali Kasrioui, van wiens broer Abdel afscheid is genomen om disciplinaire redenen, maakte de Tilburgse treffer. ,,Het is tijd voor bezinning. Hoe gaan we het op de rit krijgen?” Op die vraag krijgt De Rooij vanaf eind januari een antwoord.