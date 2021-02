FC Tilburg verlengt contract van hoofdtrainer De Boer

De Boer startte dit jaar in Tilburg als hoofdtrainer, maar speelde met zijn team pas twee wedstrijden. Toch heeft het bestuur het volste vertrouwen in hem om er nog een jaar aan vast te plakken.

,, Met een jonge, talentvolle groep en zijn staf is hij gaan bouwen aan de identiteit van het eerste elftal. Een hecht team, een herkenbare, aanvallende speelstijl en een goede mentaliteit zijn volgens De Boer hierin cruciaal. Ondanks dat zijn ploeg in de huidige competitie pas twee wedstrijden heeft gespeeld, is zijn werkwijze binnen FC Tilburg niet onopgemerkt gebleven", aldus het bestuur.