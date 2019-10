FC Tilburg verliest in Breda van JEKA

JEKA - FC Tilburg 2-1 (2-1). 23. Michael Smulders 0-1, 26. Randy Klees 1-1, 41. Dennis Peragon Jimenez 2-1.

,,Het was op alle fronten een slechte prestatie”, erkende FC Tilburg-trainer Sofus de Rooij, die als Bredanaar het toch niet leuk vond om te verliezen in de Oranjestad. ,,We begonnen vrij goed aan het duel, want zij kregen een rode kaart en Michael Smulders kopte ons op voorsprong. Daarna ging het helemaal mis en gaven we door een slechte organisatie twee cadeautjes weg.”

De Rooij had in de rust twee opdrachten voor zijn speler: de nul houden en zelf tweemaal scoren. ,,Een van de opdrachten werd volbracht. Helaas konden we de tweede niet waarmaken.”

Sarto - VV Desk 4-2 (0-0) 46. Koen Schimmer 0-1, 49. Tim Dominicus 1-1, 66. Koen Schmmer 1-2, 70. Jules Swaak 2-2, 73. Tim Dominicus 2-3, 85. Tim Dominicus 2-4.

Op papier zou Sarto een makkelijke middag tegemoet gaan tegen het laag geklasseerde DESK. De Tilburgers, die tweede staan op de ranglijst, kwamen alsnog twee keer op achterstand tegen de ploeg uit Kaatsheuvel. ,,Ik vind het knap hoe mijn team veerkracht toonde en daarvan terugkwam’', zegt Sarto-coach Max Raeven.

Bijzonder was de invalbeurt van Jules Swaak. Met een assist en doelpunt was hij van groot belang voor de geel-blauwen.

Sarto had in drie wedstrijden alle punten opgehaald, nog geen tegentreffer hoeven incasseren. Daar maakte Koen Schimmer, koud één minuut in het veld, een einde aan. Maar Sarto repareerde dat heel snel. Wéér scoorde Schimmer, wéér was het binnen twee minuten gelijk. ,,Mijn ploeg verdient een pluim voor twee keer een voorsprong pakken tegen deze vechtmachine”, vond trainer Tom Heijkoop. ,,Maar achterin was het bij ons een gatenkaas. Daar zullen we toch iets aan moeten doen.” Opmerkelijk: vorig seizoen kreeg DESK de minste doelpunten tegen. Heijkoop: ,,We hebben het dan wel over de derde klasse.”

Kruisland - VOAB 0-2 (0-1) 33. Maarten Immink 0-1, 89. Pieter van der Heijden.

,,Een knappe overwinning’', zegt een gelukkige Werner Cools na de zege op Kruisland. ,,Ik heb in mijn tijd bij Sarto al vaak tegen deze ploeg gespeeld en daar was ik vaak van onder de indruk.’' De Goirlese formatie gaf bijna geen kansen weg, maar toch had Cools nog een puntje van kritiek. ,,We hadden de wedstrijd eerder in het slot kunnen gooien.’'

Na het verlies vorige week tegen Rijen, kwam de overwinning op een goed moment. ,,Dat was wel een mentale tik’', zegt Cools over de 0-2 nederlaag. ,,Dan is het fijn dat je de week erna meteen laat zien wat je kan.’'

Madese Boys - Uno Animo 3-0 (3-0).

Uno Animo liep tegen Madese Boys tegen de derde nederlaag van dit seizoen aan. De ploeg van Kees van Loon verloor kansloos met 3-0. De eindstand stond al bij de rust op het scorebord. ,,Na twaalf minuten stond het al 2-0'’, aldus Van Loon.

Het ontbrak bij de uitploeg vooral aan inzet. ,,Het was dramatisch, inspiratieloos. Wanneer wij niet hard werken hebben we een matig elftal’', verklaart de verliezend coach. Bij Uno Animo ontbraken flink wat spelers. ,,Maar dat mag geen excuus zijn.’’

Rijen - WSC 1-3 (1-0) 30. Luc Heestermans, 54. Soufiane Bakkali 1-1, 67. Belmin Propara 1-2, 75. Soufiane Bakkali (pen.) 1-3.

Koploper Rijen verloor zondag van de nummer drie WSC. ,,We waren vandaag gewoon niet scherp genoeg’', zegt Rijen-trainer Freddy Kruijs. Hij zag zijn ploeg na een halfuur op voorsprong komen, maar daarna wilde het niet meer vlotten. ,,Al hadden we twee weken doorgespeeld. We zouden niet meer scoren.’' Volgens Kruijsen was het een terechte nederlaag. ,,WSC is een erg goede ploeg.’’