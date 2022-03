FC Tilburg verliest na matige wedstrijd in slotminuten van WSC en blijft laatste: ‘Haast het enige schot vliegt erin’

Overzicht | 't Zand verliest in extremis, FC Schadewijk neemt revanche op DVG

Nadat veel ploegen midweeks al in actie kwamen, moesten de teams ook deze zondag weer aan de bak. 't Zand verloor in de blessuretijd van Den Hoorn, FC Schadewijk won nu wel van DVG en Reeshof had geen moeite met Viola. Bekijk hier het overzicht.

19:08