FC Tilburg verliest van Madese Boys: ‘Groot verschil met vorige week’

Madese Boys – FC Tilburg 4-1 (3-0). 12. Daan Dilven 1-0, 21. Sven van der Made 2-0, 45. 3-0, 85. 4-0, 90. Lucas Barbose de Brito 4-1.

,,Dit was geen mooie wedstrijd”, stelde FC Tilburg-trainer Michaël de Boer. ,,We waren te traag aan de bal, niet goed in de omschakeling en in de duels. De over-mijn-lijk-mentaliteit ontbrak.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens De Boer: ,,Jammer dat het zo’n wereld van verschil is met vorige week, terwijl hetzelfde team op het veld staat. Helaas volgt op een goede week direct een slechte slechte.”

Uno Animo – TSC 1-2 (0-0). 64. Tom Rijvers 0-1, 73. Danny Kuijpers 1-1, 90+2. Nino Doelman 1-2.

,,Als je kijkt hoe TSC juicht bij de 1-2, dan zie je aan de reactie dat zij de overwinning hebben gestolen. Een gelijkspel was verdiend geweest”, baalde Uno-trainer Rick van Loon, die nog altijd wacht op het eerste punt.

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Van Loon: de rentree van Ruben van Loon. ,,Ik hoop zo dat hij bij ons aansluit. We kunnen zijn voetballende kwaliteiten goed gebruiken. Dat zie je ook in de tweede helft als hij invalt. Maar ik snap ook dat hij een stapje terug doet. Ik hoop dat hij aan het denken wordt gezet als hij dit leest.”

VOAB – Rijen 2-0 (0-0). 49. Stijn van Laarhoven 1-0, 90. Stijn van Laarhoven 2-0.

,,Van onze kant was het echt een heel goede wedstrijd”, zei VOAB-trainer Werner Cools. ,,We hebben echt niks weggegeven op een grote kans in de eerste helft na. Ik zat heel comfortabel op mijn stoel.”

,,Het was gezapig, alsof er een deken over de jongens was neergelegd. Ik weet ook niet wat het was. Dit was niet het Rijen van de afgelopen weken”, baalde trainer Freddy Kruijs.

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens VOAB-coach Cools: de twee goals van Stijn van Laarhoven. ,,Door blessureleed staat hij niet meer achter de spits, maar in de spits. Hij maakt zijn eerste twee goals op die positie. Dat vind ik knap, leuk en goed van hem.”

Bijzonderheid van de wedstrijd volgens Rijen-trainer Freddy Kruijs: ,,Ik heb eigenlijk niks bijzonders te melden daar was de wedstrijd ook niet naar.”