FC Uden-coach noemt scheidsrechter pannenkoek en krijgt rood

MVC - FC Uden 3-3 (0-0) 22. 1-0. 30. 2-0. 38. Vogels 2-1 (pen.). 52. Vermeij 2-2. 56. 3-2. 72. Van Lierop 3-3. bijz: 52. Rode kaart Roy Vermeij

,,We begonnen wat zwakker de eerste 25 minuten. Ik kreeg een rode kaart omdat ik de scheids een pannenkoek noemde. Zonder waarschuwing zei de scheids: ,,Ik ben geen pannenkoek”, en hij gaf rood. De tweede helft hebben we echt goed gevoetbald. We moeten blij zijn met een punt, maar toch hadden we verdiend om te winnen”, beschreef FC Uden-trainer Roy Vermeij.

Boerdonk - VCA 6-2 (1-2)

,,We speelden echt heel goed. Ondanks dat stonden we met rust 1-2 achter. Daarna gingen we er echt overheen. Tim van Alphen, Roy Neutenboom en Daan Dochtens scoorden alle drie twee keer. Boerdonk is weer op koers”, beschreef trainer Johan Strouken.

Odiliapeel - DWSH 18 0-6 (0-6)

,,Binnen acht minuten stonden we al 0-4 achter. Ze speelden alles op hun spits, die was heel goed. We lieten ons in de eerste helft echt te kijk zetten. Toen ben ik meteen gaan wisselen en meer op de counter gaan spelen. Op basis van de tweede helft ben ik wel tevreden. We speelden namelijk tegen een echte titelkandidaat”, omschreef Odiliapeel-trainer Danny Claassen.