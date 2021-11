FC Uden dankzij hard werken langs Boerdonk

Boerdonk – FC Uden 0-2 (0-1). 19. Marijn Derks 0-1, 65. Faruk Polat 0-2.

,,In het begin waren we heer en meester maar gaven helaas het heft uit handen”, vatte Ger Romeijnders, trainer van Boerdonk, de wedstrijd samen.

,,Boerdonk begon beter aan het duel dan wij maar na de 0-1 kregen we de wedstrijd onder controle. Mijn spelers hebben hard gewerkt voor dit resultaat”, aldus trainer Roy Vermeij van FC Uden.

VCO – VCA 5-2 (3-1). 9. 0-1, 14. Joshua Santegoeds 1-1, 26. Roel Huvenaars 2-1, 40. Bas Raaijmakers 3-1, 56. 3-2, 73. Lander Deriemaeker 4-2, 89. Roel Huvenaars 5-2. Rood: 34. speler VCA.

,,Een goede uitslag. We waren de betere ploeg en hadden zelfs nog meer moeten scoren”, aldus trainer Mario van Berkom van VCO.

Bas Raaijmakers schoot vanuit een corner de bal in één keer in het doel. Trainer Van Berkom weet niet of dit bewust was. ,,Ik geloof van niet en ik kan het hem wel vragen maar dan weet ik zeker dat Bas zegt dat hij dat met opzet deed.”

WHV – Keldonk 0-4 (0-0). 47. Duane Villanueva 0-1, 58. Duane Villanueva 0-2, 72. Duane Villanueva 0-3, 75. Rene van den Acker 0-4.

,,Mijn ploeg had een totale off day; ik heb er geen andere verklaring voor”, antwoordde trainer Bas van Engelen van WHV op de vraag hoe het kan dat zijn ploeg ruim verloor.

,,In de eerste helft speelden beide teams matig, na rust waren wij sterker”, vatte trainer Ruud Fleskens het duel samen.

Met drie doelpunten achterelkaar in één helft tekende Duane Villanueva namens de bezoekers voor een hattrick.

Odiliapeel – Elsendorp 0-2 (0-2). 25. 0-1, 31. 0-2. Bijz. 35. Niels van den Brand (Odiliapeel) mistte een penalty.

,,We begonnen goed aan de wedstrijd maar omdat we niet scherp genoeg waren in de duels, werd Elsendorp de bovenliggende partij”, zag trainer Danny Classen van Odiliapeel.

Volgens Claassen was zijn ploeg ook niet gelukkig in de afronding. ,,Net nadat we op een 0-2 achterstand waren gekomen, kregen we een strafschop maar ook vanaf elf meter konden we niet scoren. Dit had de wedstrijd nog kunnen doen kantelen.”