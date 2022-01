FC Uden haalt trainer uit Arnhem: ‘Ik wil een andere richting in’

FC Uden kampte met een vacature na het vertrek van Peter van den Heuvel begin oktober. Hij, pas sinds de zomer van 2020 aan het roer bij de vijfdeklasser, stopte vlak na de competitiestart plotseling omdat hij het plezier en motivatie had verloren door een spelerstekort.

Van Kampen stapt komende zomer onbevooroordeeld in bij FC Uden. Voor de 48-jarige coach is de club evenals het district nieuw. Van Kampen beschikt over genoeg ervaring als trainer, maar dan wel in een andere regio, in Nijmegen en omstreken. Zo is hij bezig aan zijn vierde seizoen bij Avios/DBV uit Alphen en Maasbommel. Hij trainde ook onder meer Aquilla (Dreumel), Victoria’25 (Afferden) en DSZ (Boven-Leeuwen).

Enthousiaste verhalen

,,Ik wilde een andere richting in”, legt Van Kampen zijn keuze uit op de website van FC Uden. ,,Nieuwe mensen, nieuwe clubs, nieuwe scheidsrechters, nieuwe inzichten dat is wat ik zoek en waar ik aan toe ben. Bovendien hoorde ik van bevriende trainers die in het verleden in Brabant hebben getraind enthousiaste verhalen. Die verhalen wil ik zelf gaan ervaren.”

Van Kempen heeft tot de zomer van 2023 getekend bij de Brabantse vijfdeklasser. In zijn contract is een optie opgenomen voor nog een seizoen. ,,Voor het eerste gesprek heb ik me online verdiept in de club, via verslagen over wedstrijden en spelers. Het verbaasd me enigszins dat zo’n grote club met zo’n mooi sportpark onderin de vijfde klasse speelt. Daar ligt de uitdaging.”