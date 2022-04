FC Uden imponeert en maakt gehakt van koploper

Vijfde klasse EEen prachtige middag voor FC Uden. De ploeg stuntte in de Vijfde klasse E door in eigen huis met royale cijfers te zegevieren. Het werd 5-1, nota bene tegen koploper HBV.

Keldonk – WHV 3-1 (1-1). 21. Tom van de Broek 1-0, 25. Kay van Erp 1-1, 47. René van Lankveld 2-1, 86. Reen van de Acker 3-1. Bijz. Roel Lunenburg (WHV) miste bij een 2-1 stand een penalty.

,,Ik houd een heel positief gevoel over aan deze wedstrijd want naast dat we drie punten pakten, ben ik zeer te spreken over de terugkeer na een blessure van Duane Villanueva en de inbreng van de jeugdige Sieb Sigmans en Jannes Bouwe”, beschreef trainer Ruud Fleskens (Keldonk) het duel.

,,We speelden een aardige wedstrijd met verschillende A-junioren in de basis. Als we de kansen die we kregen ook hadden benut, was een goed resultaat tegen Keldonk ook zeker haalbaar geweest”, aldus trainer Bas van Engelen van WHV.

Ruud Fleskens werd na afloop van de wedstrijd aangesproken door de vader van A-junior Jannes Bouwe die in had mogen vallen. ,,Hij vertelde me dat hij dertig jaar geleden ook onder mij zijn debuut maakte in het eerste team van VOW.”

Astrantia – Odiliapeel 2-1 (1-0). 30. 1-0, 36. Bas van den Brand 1-1, 51. 2-1.

,,Wij kregen wel wat kansjes maar Astrantia was de betere ploeg. In de slotfase probeerden we hen nog onder druk te zetten om zo een doelpunt te forceren maar daarin hadden we weinig succes”, aldus verdediger Mitchell van Roosmalen van Odiliapeel.

Elsendorp – VCO 0-0.

,,We hebben eindelijk weer een goede pot gespeeld. Het was een duel met veel strijd en inzet. We waren een enkele keer dicht bij een treffer maar helaas ging de bal er niet in”, zag trainer Mario van Berkom van VCO.

VCO pakte een punt na vijf nederlagen op rij. Van Berkom is tevreden. ,,na een goede periode kwamen we in een neerwaartse spiraal maar die hebben we nu doorbroken.”

FC Uden – HBV 5-1 (3-0). 21. Faruk Polat 1-0, 27. Bora Kaya 2-0, 29. Halid Polat 3-0, 73. 3-1, 88. Faruk Polat, 90. Wesley van Dooren 5-1. Rood: 81. Halid Polat.

,,We wisten dat koploper HBV een goede ploeg heeft maar we hebben hun beste spelers kunnen uitschakelen. In de eerste helft hebben we HBV van de mat gespeeld en hadden we zelfs met ruimere voorsprong dan 3-0 moeten gaan rusten. Complimenten voor mijn team wat zij heeft goed georganiseerd gespeeld”, vatte trainer Roy Vermeij de wedstrijd samen.

Vermeij gaf ook een compliment aan zijn assistent Marc van den Akker. ,,Vanwege een schorsing mocht ik zelf niet op de bank zitten en het team coachen maar Marc heeft het uitstekend gedaan.”