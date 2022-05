FC Uden verliest voor het eerst sinds eind november: ‘Natuurlijk wisten we dat we een keer zouden verliezen’

Het zal weer even wennen zijn voor FC Uden. De ploeg verloor vanmiddag voor het eerst sinds 21 november vorig jaar een wedstrijd. Elsendorp had aan één goal in de tweede helft genoeg. Ondanks de indrukwekkende reeks staat FC Uden vierde en is de derde periode de laatste kans op meer voor de ploeg van Roy Vermeij.

FC Uden – Elsendorp 0-1 (0-0). 54. 0-1.

,,Volgens mij haalde meer dan 75% van mijn spelers zijn normale niveau niet en dat is de reden dat we van deze fysiek sterke ploeg verloren. Elsendorp toonde meer strijd en daarom hebben zijn gewonnen”, zag trainer Roy Vermeij van FC Uden.

De laatste keer dat FC Uden met lege handen stond was 21 november vorig jaar. Trainer Vermeij zag het aankomen. ,,Natuurlijk wisten we dat we een keer weer zouden verliezen. Na een dramatische start met vier nederlagen op rij hebben we ons knap hersteld en mogen we zelfs meedoen om een periode.”

Keldonk – Boerdonk 3-2 (1-0). 45. René van den Acker 1-0, 52. 1-1, 55. Duane Villanueva 2-1, 57. 2-2, 64. Siep Sigmans 3-2.

,,Het was een ouderwets potje werkvoetbal; twee hardwerkende ploegen met weinig hoogstaand voetbal. De winst is zwaarbevochten en ik ben er erg blij mee”, vatte trainer Ruud Flesekns van Keldonk het duel samen.

Na rust vielen drie doelpunten binnen vijf minuten. De winnende werd binnengeschoten door de 15-jarige Siep Sigmans die in de basis mocht starten omdat aanvoerder Leon van den Acker in de warming-up afhaakte.

Odiliapeel – MVC 0-3 (0-2). 25. 0-1, 40. 0-2, 67. 0-3.

,,Voor rust was het een gelijk opgaand duel met het verschil dat MVC wel de kansen benutten en wij niet. In de tweede helft moest ik noodgedwongen aanpassingen doen en daarmee waren er geen automatismen meer in de ploeg en was de winst voor MVC verdiend”, zag trainer Danny Claassen van Odiliapeel.

Vorige week was Claassen al positief verrast door het optreden van de scheidsrechter maar ook dit weekend kreeg de arbiter alle lof. ,,De heer Van Orsouw voelde de wedstrijd goed aan en floot een erg goede wedstrijd.

Fiducia – WHV 2-2 (1-1). 28. 1-0, 31. Marco Lunenburg 1-1, 68. 2-1, 75. Roy van der Wielen 2-2.

,,Dit gelijkspel voelt als een overwinning. Ik startte met drie A-spelers in de basis waardoor we wat defensiever zijn gaan spelen. En daar had Fiducia het erg moeilijk mee want ze kwamen er bijna niet doorheen”, aldus trainer Bas van Engelen van WHV.

De 2-2 viel uit een corner. En dat was volgens Van Engelen niet zomaar. ,,We trainen al het hele seizoen op een variant en nu lukte dit deze een keer en was het meteen raak.”