FC Uden wint in vriendelijke wedstrijd met tien kaarten van WHV

FC Uden – WHV 1-0 (0-0). 76. Faruk Polat 1-0. Rood: 59. Wesley van Dooren (2x geel, FC Uden), 85. Yorick van de Rakt (2x geel, WHV).

,,In de eerste helft speelden we rommelig, maar na rust ging het een stuk beter. We konden domineren. We creëerden enkele goede kansen maar behalve de ene goal van Faruk werd niet gescoord. Ik maak een dik compliment voor de jongens die vandaag gespeeld hebben”, aldus FC Uden-trainer Peter van den Heuvel.

,,Het was een typische 0-0 wedstrijd. We begonnen aardig aan de wedstrijd maar nog voor rust werd het rommelig. De wedstrijd verdiende geen winnaar”, aldus WHV-trainer Bas van Engelen.

De wedstrijd werd na rust nooit gemeen, maar toch werden er door de scheidsrechter tien kaarten getrokken. Hierdoor konden twee spelers met twee keer geel konden vertrekken.

VCO – Keldonk1-2 (1-1). 21. Sep Schraven 0-1 (pen.), 35. Tom van de Broek 1-1, 88. Bram Verbruggen 1-2 (e.d.).

,,Het zat ons niet mee en deze nederlaag is dan ook heel zuur. Een gelijkspel was zeker verdiend geweest. Voor rust was het niet denderend maar in de tweede helft hebben we goed gevoetbald”, beschreef VCO-trainer Mario van Berkom het duel.

,,Vorig seizoen wonnen we nog ruim van VCO en wellicht was er sprake van onderschatting bij mijn spelers. We speelden niet gedisciplineerd en maakten het onszelf daardoor moeilijk. Met geluk hebben we hier de overwinning gepakt”, aldus Ruud Fleskens, trainer van Keldonk.

De gebroeders Gijs en Bram Verbruggen van VCO waren erg ongelukkig. Gijs werd geraakt op zijn knie waaraan hij eerder geblesseerd was en trainer Van Berkom vreest dat hij weer voor lange tijd uitgeschakeld is. En broer Bram schoot vlak voor tijd de voor WHV winnende treffer in het eigen doel.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.