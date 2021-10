FC Uden wint met tweede keeper als veldspeler

Vijfde klasse EEr was nood aan de man bij FC Uden dit weekend. Door vele problemen was een elftal opstellen al een enorme opgave.

FC Uden – VCO 4-1 (3-1). 5. Marco van de Pol 1-0, 9. Sep Schraven 1-1, 20. Marco van de Pol 2-1, 22. Mathijn van Oort 3-1, 90. Mathijn van Oort 4-1.

,,Door de vele blessuregevallen en andere afwezigen was het lastig om een team op de been te krijgen voor deze wedstrijd maar de jongens hebben het super gedaan. Zo is mijn tweede keeper als veldspeler ingevallen en kan ik niets anders dan mijn team een grote pluim geven”, vatte Roy Vermeij, trainer van FC Uden, het duel samen.

,,We lieten de tegenstander voetballen en wij liepen steeds achter hen aan. Na rust zetten we Uden wat meer onder druk en kregen we enkele kansen maar deze werden niet benut”, zag Mario van Berkom, trainer van VCO.

Deze overwinning is de eerste winstpartij van het seizoen voor FC Uden.

Odiliapeel – WHV 0-1 (0-1). 79. Bart van der Wielen 0-1.

,,We begonnen zwak maar herpakten ons al snel maar de keeper van WHV stond steeds in de weg”, beschreef trainer Danny Claassen van Odiliapeel het duel.

,,Het zat ons een keer mee. We gingen er vol voor en het is mooi dat deze inzet ook beloond is met de eerste overwinning van dit seizoen”, aldus de trainer van WHV Bas van Engelen.

Trainers kunnen weleens met modder gooien naar de tegenstander na de wedstrijd maar zo niet Danny Claassen die ondanks de nipte nederlaag te spreken was over WHV. ,,WHV is een fijne ploeg om tegen de spelen.”

Keldonk – DWSH’18 0-1 (0-1). 77. 0-1.

,,Het was van beide kanten rommelig, het spel golfde op en neer en een gelijkspel was zeker verdiend geweest”, vond Ruud Fleskens, trainer van Keldonk.

MVC – Boerdonk 5-2 (4-1). 13. 1-0, 20. Roy Neuteboom 1-1, 29. 2-1, 41. 3-1, 43. 4-1, 72. 4-2, 80. 5-2. Rood: Niek Opheij (Boerdonk, 2x geel).

,,Een verdiende nederlaag. We waren, zeker voor rust, niet fel genoeg. Na de pauze toonden we wel inzet maar toen was het al te laat”, aldus de trainer van Boerdonk Ger Romeijnders.

Romeijnders weet waarom zijn ploeg tekort schoot. ,,We misten vier basisspelers maar dat is niet de reden waarom we verloren. We toonden te weinig vechtlust en juist inzet is essentieel in de vijfde klasse.”