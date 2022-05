FCK De Hommel-doelman Coen Burg: ‘Tijd om een keer te oogsten’

De zaalvoetballers van FCK De Hommel beginnen vanavond onbevangen aan de kwartfinale van de play-offs. In een tweeluik moeten de Bosschenaren zien af te rekenen met het sterke ASV Lebo. Zondag is de return in Amsterdam.

Als om 20.30 uur het eerste fluitsignaal door De Maaspoort galmt, is FCK De Hommel-doelman Coen Burg (26) tot in iedere vezel gespannen. De vaak meevoetballende goalie speelde op jonge leeftijd al met FCK in de eindstrijd (2015 tegen FC Eindhoven) en weet wat er gevraagd wordt als het echt om de prijzen gaat. Tot echt succes leidde het echter zelden. ,,Het wordt tijd om een keer te gaan oogsten”, roept de keeper, die al acht seizoenen het doel van FCK verdedigt, strijdbaar.

Het verwachtingspatroon voor de komende play-offs is in het Bossche kamp dan ook niet hooggespannen. ,,Je speelt voor het hoogst haalbare en de eindronde is een ding op zich waarin nog van alles kan gebeuren”, weet de autoverkoper van beroep. ,,We hebben in de competitie, zeker op het laatst, zwaar onder ons kunnen gespeeld. Daardoor liepen we de kers op de taart bijna nog mis. Eigenlijk te gek voor woorden dat we een voorsprong van tien punten nog bijna hebben weggegeven.”

Ophef

Drie weken geleden dreigde na het verloren duel uit bij HV/Veerhuys de zaak te ontsporen toen coach Johan Marcé sommige spelers uit zijn selectie openlijk verweet de zaak te saboteren. Zijn smalle spelersgroep herpakte zich in de resterende duels en na de winst op RKAV Volendam kon het zich de laatste wedstrijd tegen ASV Lebo ook nog een verliespartij permitteren.

Dat de club van voorzitter John de Bever wel degelijk iets te zoeken heeft in de eindstrijd daarvan is Burg overtuigd. Met Aboubakr Ouaddouh (37 treffers) en Anouar Boukhari (33) heeft FCK twee spelers uit de top-vijf van topscorers aan boord. ,,De eerste seizoenshelft hebben we af en toe fantastisch gespeeld. Zelfs van landskampioen en bekerwinnaar Hovocubo thuis met 4-3 gewonnen. Over het tweede deel kunnen we kort zijn; dramatisch. We kunnen verrassen, dat is zeker. Er zit genoeg kwaliteit in deze ploeg, als de koppies maar dezelfde kant op kijken.”

Nieuwe competitieopzet

De nieuwe competitieopzet met zestien clubs in plaats van twaalf, een eindstrijd met zes clubs in plaats van vier en wedstrijden op zondag heeft Burg nog niet kunnen bekoren. ,,Ik vond de vorige opzet beter. Enkele jongens bij ons, waaronder ikzelf, spelen ook op het veld (derdeklasser Be Ready in Hank, red.). Het is geen doen om twee duels op één dag te spelen. De KNVB laat competitieduels op zondag spelen om de veldvoetballers te bannen. Daar zijn wij nog niet aan toe.”

Met de huidige aanvoerder Younes Hadouir komt er komend seizoen een nieuwe manager technische zaken bij FCK De Hommel. Hadouir heeft al aangekondigd de regionale inbreng in de selectie te gaan vergroten. Burg: ,,Het liefste zou ik ook in een wat regionaler team spelen, maar als er spelers van buitenaf komen dan is dat ook geen probleem. Mits ze maar alles voor de club en het team willen geven.”

Dat FCK De Hommel op niet al te lange tijd weer op topniveau is terug te vinden, dat is voor Burg een zekerheid. De club hunkert naar de drie landstitels uit het verleden ,,Schrijf maar op, dat gaat zeker gebeuren.”