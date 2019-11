Feest bij Nulandia: eerste periodetitel is binnen

Marc van Delft, trainer Nulandia: ,,Het is fijn dat we deze miniprijs hebben gewonnen. Vorig jaar begonnen we erg slecht aan het seizoen en dan is het natuurlijk heerlijk dat we nu bovenaan staan én de eerste periode hebben gewonnen. We scoren veel en krijgen amper tegengoals. We spelen sowieso mee om promotie via de nacompetitie, dat is zeker na vandaag. Maar stiekem hopen we al dat dit niet nodig is. We gaan voor het kampioenschap.”