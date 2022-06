Fenomenale start voor OJC in nacompetitie: Rosmalenaren houden huis in Noordwijk

Op de clubwebsite van OJC werd deze week (bij wijze van voorbeschouwing) uitgebreid vooruitgeblikt op SJC-uit. Zo werd de tegenstander ‘een fysiek sterke en veelscorende’ ploeg genoemd. Aan de andere kant werd er ook hoopvol gewezen op het hoge aantal tegengoals dat de Noordwijkers afgelopen seizoen moesten incasseren. Gelukkig voor de bezoekers was dat tweede een stuk beter zichtbaar dan dat eerst. Waar OJC op voorhand beducht was voor SJC-goalgetterTom Duindam, waren het juist de mannen van Leushuis die uitstekend op schot waren.

Voor rust al beslist

OJC eindigde in het reguliere seizoen als tweede in de Hoofdklasse B, waardoor het nu in de halve finale tegen de nummer vier uit de Hoofdklasse A speelt. Dat tweeluik is zo goed als beslist, mede omdat de Rosmalenaren het verschil donderdag al voor de pauze hadden gemaakt. Joey Hellstern tekende voor de 0-1, na een fout in de Noordwijkse defensie tekende Dennis Knuiman voor 0-2. Na nog geen driekwart wedstrijd stond het (mede dankzij de tweede van Knuiman) al 0-5. Daar bleef het ook bij.

Zondag is de return op De Groote Wielen, al kan die eigenlijk ook schriftelijk worden afgedaan. Als OJC niet compleet instort, dan wacht in de finale een confrontatie met Hoogeveen of Hoogland, die in hun heenwedstrijd met 0-0 gelijkspeelden. Als de ploeg van Leushuis over twee duels ook met die tegenstander afrekent, speelt het komend seizoen in de Derde Divisie.