Festilent baalt van aankomende winterstop: ‘Zitten in een goede fase’

,,Het was een draak van een eerste helft. In de tweede helft zijn we de baas, maar moet de score ook nog hoger uitvallen. Er miste vooral concentratie vandaag, maar we pakken gewoon drie punten. We zitten in een goede fase dus de winterstop komt voor ons op het verkeerde moment. Na de winterstop krijgen we wat lastige wedstrijden dus we moeten er meteen weer staan”, zei Festilent-coach Edwin Peters.