Festilent-coach denkt heel vaak dat de zege binnen is, maar speelt toch gelijk

,,We speelden een zeer dominante eerste helft en komen via twee schitterende afstandsschoten op 2-0. De tegenstander heeft eigenlijk geen kans gehad en als dan de 3-0 valt denk je dat de zege wel binnen is. Maar dan gaan we in een keer achteruitlopen en komen we maar weinig aan voetballen toe. Dan wordt het 3-2 en is het echt weer spannend. Twee minuten voor tijd maken we dan toch de 4-2 en denk je echt dat de drie punten binnen zijn. In diezelfde minuut valt de 4-2 en dan denk je natuurlijk: ‘het zal toch niet?’. Dan valt de gelijkmaker en ben je natuurlijk erg boos, maar dat ben ik niet alleen, dat is iedereen op dat moment. De neutrale toeschouwer heeft een geweldige wedstrijd gezien en dit hoort er ook bij”, zei Festilent-trainer Edwin Peters.