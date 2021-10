Festilent-coach schaamt zich na nederlaag tegen Vorstenbossche Boys

Vorstenbossche Boys – Festilent 4-1 (3-0) 17. Rick Dortmans 1-0, 38. Marvin van Heeswijk 2-0, 40. Marvin van Heeswijk 3-0, 88. Hidde van Dongen 3-1 (pen). 90. Marvin van Heeswijk 4-1.

,,Ik heb geen idee wat ons doelsaldo aan het eind van de rit is, maar ben daar ook niet mee bezig. Wij willen graag een steady vierdeklasser worden en zijn goed op weg met onze jonge spelers”, geeft trainer Meijer van Vorstenbossche boys aan. Trainer Jacobs van Festilent schaamde zich een beetje voor het resultaat. ,,De eerste helft was wel gênant. Het komt ook een beetje door het lage vertrouwen van de jongens. Zij krijgen iedere keer klap op klap, maar we moeten er overheen”.

Achilles Reek – Gassel 2-1 (2-0) 4. Rob van der Wijst 1-0, 30. Bas Linders 2-0.

Trainer Nelissen van Achilles Reek was tevreden over de overwinning op Gassel. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd en dat resulteerde al vrij snel in de 1-0. Uiteindelijk wisten we voorsprong te verdubbelen en het vast te houden

Cito – FC De Rakt 3-2 (3-1) 2. Alper Alici 1-0, 11. Bart Langehuizen 1-1, 22. Alper Alici 2-1, 37. Kevin van de Wetering 3-1, 55. Jorik Verhoeven, Rode kaart: 75. Talha Aydin (FC de Rakt, twee keer geel).

,,De eerste helft was echt goed van ons. De doelpunten vielen vrij makkelijk en we hadden er voor rust nog een paar in kunnen schieten. Jammer dat we het ons daarna zelf moeilijk maken", geeft Demirci aan. Marijnissen van FC de Rakt deelt de mening van zijn collega. ,, In de eerste helft was Cito heer en meester. De tweede helft was wel beter en hadden we misschien wel een punt kunnen halen."

SSa Vesta – SCMH 5-4 (4-2) 1. Jordi de Loijer 1-0, 4. Menno van hees 1-1, 5. Sietse Suppers 2-1, 12. Jelle Stegeman 3-1, 14. Jorn de Koning 3-2 (pen), 22. Jordi de Loijer 4-2, 47. Thijs Kanters 4-3, 60. Dave van Doorn 4-4, 72. Jordi de Loijer 5-4.

,,We hebben een goede eerste helft gespeeld. Het is jammer dat we in de tweede helft niet scherp waren. Uiteindelijk trokken we gelukkig nog wel aan het langste eind", zegt Vesta-trainer Strik. De trainer van SCMH zag vooral dat zijn ploeg heel slap startte. ,,Ook bij ons was de scherpte er niet in de eerste helft. In de tweede helft was die er wel en hebben we ons goed terug geknokt. Helaas leverde dat niks meer op", aldus Vos.

Ulysses – SES 0-5 (0-3).

,,De uitslag was iets geflatteerd, maar we hadden geen enkel recht op een punt", vond Ulysses-trainer Van Erp. ,,Een van de weinig positieve dingen was dat de 16-jarige keeper Job van Overveld zijn debuut maakte. Hij heeft er een paar ballen goed uitgehouden."

Herpinia – NLC '03 1-1 (1-1) 32. Rody meegers 1-0, 38. Pieter van de Meerakker 1-1.

Beide coaches waren het er over eens dat deze wedstrijd snel vergeten kon worden. ,,Het was van beide kanten echt heel slecht", geeft NLC-trainer Van Kreij toe. Trainer Hendriks van Herpinia had er niet veel aan toe te voegen. ,,We hadden op basis van de tweede helft kunnen winnen, maar kon met een punt wel leven".