Festilent dankt Van Dongen: prachtige schaar en geweldig schot in de kruising

Hidde van Dongen zal zondagavond niet voor zijn eigen bier te hoeven betalen. De speler van Festilent schoot zijn team hoogstpersoonlijk naar een zege op SES.

Festilent – SES 2-1 (0-0) 63. Daan van Son 1-0, 76. 1-1, 90. Hidde van Dongen 2-1.

Festilent won ook de tweede wedstrijd van het seizoen met 2-1. ,,We hebben dit keer een stuk beter gevoetbald en hebben verdiend gewonnen. Het is ook mooi om te zien dat jonge jongens een steentje bijdrage aan het team”, aldus trainer Edwin Peters. Festilent won de wedstrijd door een prachtig schot van Van Dongen. ,,Hij deed een schaar en krulde de bal in de kruising. Onhoudbaar voor de keeper ”, vond Peters.

Gassel – SSA Vesta 19 0-2 (0-1) 10. Jelle Tegeman 0-1, 60. Mats Barf 0-2.

,,Het was een hele matige wedstrijd van onze kant”, liet Vesta-trainer Mark Strik weten. ,,We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar we maakten ze niet af.” De trainer merkt wel dat er extra getraind moet worden op sommige aspecten. ,,Je moet altijd wel iets hebben om op te trainen hé, anders wordt het saai”, aldus Strik.

Cito – NLC’03 5-0 (2-0) 36. Murat Korkmaz (pen) 1-0, 40. Mustafa Guler 2-0, 51. Armin Alibasic 3-0, 65. Alper Alici 4-0, 75. Youri van Waardenburg (eigen doelpunt) 5-0.

,,Ik zat vandaag voor het eerst relaxt op de bank”, liet Cito-coach Yavuz Demirci weten na de ruime overwinning. Het hoogtepunt van de wedstrijd kwam om naam van Mustafa Guler, die een bal van dertig meter in de kruising schoot. Trainer Willem van der Kreij van NLC’03 zag het gebeuren. ,,Cito heeft een goede ploeg en we hebben verdiend verloren. Alleen jammer dat je door een ongelukkige penalty en een mooie goal kom je op achterstand komt.”

Achilles Reek – Herpinia 2-2 (0-1) 20. Rowdy Megens 0-1, 55. Rob van der Wijs 1-1, 65. Rowdy Megens 1-2, 85. Bart Vissers 2-2.

Beide trainers waren het na afloop van de wedstrijd met elkaar eens: een punt voor beide teams was terecht. Herpinia pakt hierdoor haar tweede punt. Lenard Weber, coach van Achilles Reek, vond zijn ploeg in de eerste helft beter. ,,We hebben hard gewerkt en gestreden, maar helaas zat er niet meer in dan een gelijkspel.” Herpinia-coach Maarten Hendriks vond de tegendoelpunten zonde. ,,Ik vind het jammer dat we twee keer een voorsprong hebben weggeven. We gaan nog te lief de duels in, dat moet anders.”

Vorstenbossche boys – FC De Rakt 0-0.

,,Laag tempo en geen overtuiging om te winnen”, was het verhaal van Dennis Meijer van Vorstenbossche Boys na afloop van de wedstrijd. Zijn college Eus Theunissen was daarentegen wel trots op zijn ploeg. ,,We hebben goed gevoetbald en terecht een punt meegenomen. Als we zo blijven voetballen, dan volgen er nog veel meer punten.”

SCMH – Juliana Mill 2-1 (2-0) 17. Jorn de Koning 1-0, 44. Teun Rovers 2-0, 70. 2-1.

SCHM kwam vorige week met de schrik vrij tegen SES en ook dit weekend werd er moeizaam gewonnen. Aanvoerder Jorn de Koning van SCHM vond het een pittige wedstrijd.” Het veldspel was echt slecht in de eerste helft en hadden moeite om onder de druk uit te voetballen. Uiteindelijk win je met 2-0 en start je de competitie gewoon heel goed.” Volgende week wacht de topper tegen Cito.

