Festilent geniet van de jeugd bij overwinning op Gassel

Gassel – Festilent 1-5 (1-2). 3. Bram Geurts 0-1, 25. 1-1, 43. Bram Geurts 1-2, 48. Pepijn Schonenberg 1-3, 65. Jelle van de Heuvel 1-4, 80. Daan Manders 1-5.

,,Ja we waren simpelweg de betere ploeg denk ik. Ze hadden een goede spits en daardoor komen ze dan nog op 1-1, maar daarna was de ploeg scherp en kon de score oplopen. Bij 1-4 kan ik dan jongens uit de A in gaan brengen en dat is heel mooi. Die jongens spelen toch net even anders als de gevestigde orde: met meer bravoure en passie denk ik. Daar ga ik de rest van het seizoen nog wel iets aan hebben”, zei Festilent-trainer Edwin Peters.

Voor A-junior Daan Manders was het zijn tweede wedstrijd in het eerste en die bekroonde hij meteen met een doelpunt.

Achilles Reek – Constantia 1-6 (0-2). 70. Tom Verstegen 1-4.

,,We hadden vandaag een volledige off day. We staan met beide beentjes weer op de grond! Weinig woorden aan besteden en alles weer verzamelen, dinsdag gaan we weer door”, zei Achilles Reek-trainer Lenard Weber.

Toxandria – SCMH 0-0.