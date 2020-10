Festilent is tijd vooruit met livestream op Instagram

Juliana Mill – Festilent 0-1 ( 0-1) 32. Pepijn Schooneberg.

Festilent behoort volgens veel trainers en spelers tot een titelkandidaat, maar trainer Peters vindt dat nog te voorbarig. ,,Op dit moment ben ik namelijk nog niet tevreden over het spel van mijn ploeg en we missen scherpte voorin. We zijn wel in kwaliteit gegroeid, maar nog niet naar waar we willen zijn.”

Het meest bijzondere moment was toch wel de livestream van de wedstrijd. ,,We hebben de wedstrijd uitgezonden via Instagram voor ons publiek in het dorp Zeeland. We hebben hier echt positieve reacties op gehad van mensen”, aldus Peters. Na de wedstrijd stond de trainer á la fox Sports zijn analyse te geven over de wedstrijd op het sociale mediaplatform.

SCMH – Cito 1-2 (1-0) 38. Jorn de Koning 1-0 (pen), 58. Alpen Alici 1-1, 67. Murat Korkmaz 1-2.

Beide ploegen zijn de competitie begonnen met twee overwinningen en moesten het in onstuimig weer tegen elkaar opnemen. ,,Het was een moeizame eerste helft, zeker vanwege de wind. In de tweede helft ging het wat beter en we hebben een goede winnaarsmentaliteit getoond”, vond Cito-trainer Demirci. Zijn collega Van Dalen van SCHM baalde van de nederlaag, maar was wel trots op zijn jonge ploeg. ,,In de eerste helft hadden we het goed voor elkaar, maar in de tweede helft ging het mis. Toch ben ik trots op de jongens, omdat we met jonge talenten goed aan de competitie zijn begonnen”.

FC De Rakt – Achilles Reek 3-2 (2-1) 24. Thomas Mertens 1-0, 29. Bart Geelkerken 2-0, 31. Rob van der Wijst 2-1 (pen), 66. Rob van der Wijst 2-2, 83. Mathijs van der Steen 3-2 (eigen doelpunt). Bijz: 66. Rood Niall McColm (De Rakt).

FC De Rakt boekte afgelopen zondag haar eerste overwinning, tot tevredenheid van coach Marijnissen. ,,We hebben verdiend gewonnen, ondanks dat we de laatste fase met een man minder stonden, na een overdreven rode kaart”. Achilles-trainer Weber baalde van het late eigen doelpunt en de start van de wedstrijd. ,,We begonnen slap en kwamen snel achter. Ik ben behoorlijk ziek van de nederlaag, want dit hadden de eerste drie punten moeten zijn.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.