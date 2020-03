Festilent met moeite langs SCV’58: ‘Zij kwamen de bus parkeren’

Festilent – SCV’58 3-2 (1-1). 35. Giel Nooijen 1-1, 76. Joeri Cuppen 2-2, 85. Bram Geurts (pen.) 3-2.

,,Ik zag vandaag precies wat ik verwachtte. Ik ben heel de week bezig geweest onderschatting te voorkomen, maar dat is iets waar je als trainer maar heel weinig grip op hebt. Zij kwamen hier om de bus te parkeren en met elf man op eigen helft in te zakken en dat is ze goed recht. Ze hoopten op een stunt, dat is ze bijna gelukt. De enige twee momenten die ze krijgen gaan erin en wij kwamen er moeilijk doorheen. Gelukkig zijn we blijven voetballen, want als we dat doen lukt het gewoon. Ik ben geen moment zenuwachtig geweest en heb altijd het vertrouwen in mijn ploeg”, zei Festilent-coach Edwin Peters.

Joeri Cuppen bewees maar weer eens een echte pinchhitter te zijn. Hij kreeg de laatste tijd minder speeltijd na een blessure en het elftal draaide volgens Peters goed. ,,Dan wissel ik gewoon niet.” Cuppen kwam erin en schoot meteen de belangrijke 2-2 binnen.

Toxandria – Achilles Reek 0-1 (0-0). 66. Aaron van Bakel 0-1.

,,Op de eerste twintig minuten na hebben we vandaag heel overtuigend gespeeld. We trokken de wedstrijd echt naar ons toe en maakte op het goede moment de goal. Het was een slecht veld vandaag, maar we hebben onze plicht gedaan. We moeten de komende weken echt onze punten bij elkaar blijven sprokkelen willen we nog mee gaan spelen om de prijzen”, aldus Achilles Reek-trainer Lenard Weber.

SV Milsbeek – SCMH 2-0 (1-0).