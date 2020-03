Festilent pakt periode en kijkt vooruit naar kampioenschap

,,Er is natuurlijk blijdschap, maar we hebben het niet heel uitgebreid gevierd. Ons doel ligt verder: het kampioenschap. Het is natuurlijk fijn dat je op het einde van het seizoen gaat spelen om de prijzen, maar we staan gewoon eerste en dat willen we blijven. Vandaag heeft Milsbeek, een goed voetballende ploeg, maar één kans gehad denk ik. Het is niet echt een verwijt aan mijn ploeg, maar we hadden er nog wel wat meer kunnen maken vandaag. Na de 2-0 was het denk ik al klaar. Ik denk dat we alleen onszelf nog kunnen tegenhouden of schorsingen en blessures”, zei een tevreden Edwin Peters, trainer van Festilent. Die vandaag de periode pakte tegen Milsbeek