Festilent te sterk voor SCMH, Achilles Reek wint

SCMH – Festilent 1-3 (0-0). 55. 1-0, 73. Jochem Fleuren 1-1, 82. Bram Geurts 1-2, 86. Giel Nooijen 1-3.

,,We wilde heel graag laten zien dat we gewoon bovenin mee moeten draaien. We hadden zeker voor moeten staan in de eerste helft, maar we maakte de kansen niet af. Dan beginnen we de tweede helft slecht en komen zij op voorsprong. Daarna schakelde wij goed en winnen we de wedstrijd alsnog verdiend. Het was echt een teamprestatie vandaag en ook mooi om te zien dat heel veel supporters dat hebben kunnen zien”, aldus Festilent-trainer Edwin Peters.

,,Na de 1-0 krijgen we genoeg kansen op de 2-0 en even later móeten we gewoon twee penalty’s krijgen. Geen twijfel over mogelijk, maar hij fluit niet. In de slotfase kan het alle kanten op ,maar het zit natuurlijk niet altijd mee”, zei SCMH-coach Tom van Dalen.

Achilles Reek – VIOS’38 2-1 (1-0). 30. Aaron van Bakel 1-0, 55. Nick van Schaik 2-0, 70. 2-1.

,,Het was een spannende wedstrijd. We moeten in de tweede helft uitlopen, maar de paal en de lat stonden in de weg. We pakken vandaag wel de koppositie, dus we zijn op de goede weg. We krijgen de komende weken veel titelkandidaten, dus we gaan kijken hoe we uit die periode komen. Deze plek smaakt naar meer in ieder geval”, zei Achilles Reek-trainer Lenard Weber.