Festilent verliest met festivalgangers Festyland in de basis

SV Milsbeek - Festilent 3-1 (1-0). 75. Giel Nooijen 3-1.

,,Je denkt na een overwinning in een goede flow te komen en dan gebeurt dit weer. Zeker na een goede trainingsweek is dat jammer. We raken in de eerste helft de lat en de paal, maar waren verdedigend steeds een stapje te laat. Ze hebben gewoon moeite om het op te brengen”, zag Edwin Peters, trainer van Festilent.

Een deel van de selectie was naar het festival, Festyland, geweest. Ondanks de overeenkomst in de naam van het festival en de naam van de club leverde het waarschijnlijk geen voordeel op.

SCMH - SES 1-1 (0-0). 66. Rick Kampers 1-0, 90+5. 1-1.

,,Het spel was weer goed. We controleren de wedstrijd en geven eigenlijk niks weg, maar de kansen vliegen er maar niet in. We komen misschien wel vijf keer alleen voor de keeper, maar we kunnen deze week toch weer gaan trainen op afwerken. Met een zondagsschot stelen zij uiteindelijk nog een punt”, zag SCMH-leider Patrick van der Burgt.

Ook tegen Constantia kreeg SCMH al een hoop goede kansen. Thuis werd er tot nu toe maar twee keer gescoord en uit wist SCMH al zes keer het net te vinden. Rust er een vloek op het sportpark in Mariaheide?

DSV - Achilles Reek 1-2 (0-1). 55. Bas Linders 1-1, 75. Luuk Nelissen 1-2.

,,Eerste helt hebben we het spel proberen te maken. Voetballend gaat dat dan prima, maar we creëren daarin te weinig. De tweede helft worden we meer onder druk gezet. Voetballend is het rommelig alleen maken we twee verdiende doelpunten. Het collectief heeft vandaag gewonnen”, zei Achilles Reek-trainer Lenard Weber.