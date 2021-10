Festilent walst zorgeloos over Ullysses heen

Festilent – Ullysses 6-0 (2-0) 20. Stan Zonneberg 1-0, 22. Daan van Zon 2-0, 53. Giel Noyen 3-0, 75. Giel Noyen 4-0, 80. Giel Noyen 5-0, 88. Hidde van Dongen 6-1 (pen).

,,Het gebeurt niet vaak, maar ik heb vandaag zorgeloos op de bank gezeten”, geeft Festilent-trainer Tom Jacobs aan. ,,We maakten vrij snel de 2-0 en daarmee was het ook wel beslist. Trainer Manfred van Erp legt zich snel bij de nederlaag neer. ,,Het dribbelen en wandelen in onze verdediging werd afgestraft. Na de 3-0 gingen de koppen van de jongens ook een beetje hangen”,zegt Van Erp.

FC De Rakt – Herpinia 4-1 (2-0) 5. Levi van Beek 1-0, 29. Jorik Verhoeven 2-0, 70. Wouter Noss 2-1, 80. Jorik Verhoeven 3-1, 81. Thomas Mertens 4-1

,,We hebben verdiend gewonnen”, geeft De Rakt-trainer Eus Marijnissen aan. ,,Het is alleen jammer dat we in de tweede helft minder scherp waren. Dat was donderdag ook zo, dus daar moeten we aan werken”. Maarten Hendriks van Herpinia was minder blij. ,,We hebben nog geen een week in dezelfde samenstelling kunnen spelen”, zucht Hendriks. ,,Ik ben blij als we iedere week weer elf man hebben.”

Gassel – Vorstenbossche boys 2-3 (0-1) 5. Marvin van Heeswijk 0-1, 49. Jouk Raijmakers 1-2, 90. Marvin van Heeswijk 2-3

,,De ontwikkeling van onze jongens gaat de goede kant op”, vertelt trainer Dennis Meijer van Vorstenbossche Boys. ,,Hoewel er vandaag dingen gebeurden waar ik echt niet blij mee ben. Zo kwam niet iedereen zijn afspraken even goed na. We moeten meer mentaliteit tonen. Als dat gebeurt, trek je wedstrijden makkelijker over de streep”, aldus Meijer.

SES – SSA Vesta 3-0 (2-0)

,,We waren vandaag niet helemaal bij de les en hebben daarom ook terecht verloren. Alle credits voor de tegenstander, die wel een stuk beter speelde dan wij”, geeft Vesta-trainer Mark Strik aan. ,,We moeten nu de koppen omhoog krijgen voor volgende week.”

SCMH – NLC’03 2-1 (1-0) 44. Jorn de Koning 1-0 (pen) 60. Stan Rovers 2-0, 90. Mitchell van Boxtel 2-1 (pen)

,,We hebben vandaag een prima overwinning geboekt”, vond Stan Vos van SCMH. ,,Jammer dat we aan het eind een beetje achteruit lopen. Gelukkig viel de 2-1 vrij laat en kwamen we niet echt meer in de problemen”, aldus Vos. ,,We hebben een paar kansjes gecreëerd in de eerste helft, maar kwamen niet tot scoren. Uiteindelijk kom je met 1-0 achter door een discutabele penalty”, geeft NLC-trainer Willem van der Kreij aan. Hij zag zijn ploeg daarna ook niet meer langszij komen.

Juliana Mill - Cito 0- 3 (0-2) 15. Mustafa Guler 0-1, 38. Alper Alici 0-2, 53. Ferhat Coskun 0-3.

,,Vandaag hebben we verdiend gewonnen”, geeft Yavuz Demirci van Cito aan. ,,Vaak geef ik complimenten aan mijn spelers, maar wil er ook een uitlichten. Mijn keeper Oktay Dogan heeft net als vorige week een twee-tegen-een situatie onschadelijk gemaakt. En daarmee de 1-1 voorkomen Als hij dat niet had gedaan, dan was de wedstrijd wel moeilijker geworden.”