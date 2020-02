Festilent wint voor het eerst in 15 jaar bij angstgegner SES

SES – Festilent 0-2 (0-1). 25. Jasper van de Berg 0-1, 66. Jasper van de Berg 0-2.

,,Ik heb weer genoten vandaag. SES is echt een angstgegner van ons en we winnen daar al jaren gewoon niet. Vandaag maken we de wedstrijd gewoon zo professioneel dood en we winnen zó makkelijk met 0-2. Even hield ik mijn hart vast, want zij kregen na twintig minuten een penalty, maar die pakte mijn keeper. Buiten die penalty hebben we helemaal niks weggegeven en ik zie echt dat mijn ploeg stappen aan het maken is. We beginnen als een machine te draaien en het 4-4 gelijkspel van twee weken geleden was eigenlijk alleen maar positief. Dan denken we met zijn alle: dit is gebeurd, maar nooit meer. Ik geniet er enorm van”, zei een trotse Edwin Peters, coach van Festilent.

SIOL – Achilles Reek 0-1 (0-0). 72. Aaron van Bakel 0-1.

,,Was een wedstrijd waarbij de weergoden mooi en aantrekkelijk voetbal niet mogelijk maakte. Ik vond dat wij beter zijn omgegaan met wind tegen en een aantal keer een goede counter konden plaatsen. Hieruit scoren we een goede 0-1, maar nogmaals: voetballen onder deze omstandigheden was voor niemand leuk. We blijven wel meedoen en gaan nu eerste richting de carnaval”, zei Achilles Reek-trainer Lenard Weber.

SCMH – DSV 1-1 (1-1). 42. Mike Linders 1-1.