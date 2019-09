Festilent ziet overwinning in laatste seconde als sneeuw voor de zon verdwijnen

Festilent – SIOL 3-3 (1-2). 40. Joeri Cuppen 2-1, 70. Jochem Fleuren 2-2, 80. Joeri Cuppen 3-2.

,,We komen heel snel met 0-2 achter, maar daarna domineren we de wedstrijd eigenlijk en komen we tien minuten voor tijd verdiend op voorsprong. Dan moet de wedstrijd klaar zijn, maar op een of andere manier krijgen we het voor elkaar om in de 96ste minuut toch nog de 3-3 tegen te krijgen. Dat is heel zuur, maar we creëren in twee wedstrijden twintig à dertig kansen, dus geen paniek’, zei Festilent-trainer Edwin Peters.

SCV’58 – Achilles Reek 0-3 (0-0). 50. Bas Linders 0-1, 60. Rob van de Wijst 0-2, 75. Romano Oomen 0-3.



,,We hebben vandaag heel de wedstrijd gedomineerd. We hadden eigenlijk al moeten scoren in de eerste helft, maar zijn geduldig gebleven en maken drie goede doelpunten in de tweede helft. Misschien hadden we er meer moeten maken, maar ik ben dik tevreden”, vertelde Achilles Reek-coach Lenard Weber.

SCMH - Constantia 1-2 (1-0). 8. Sebastian Mesa 1-0, 61. Giel Martens 1-1, 80. Milano van der Cruijssen.

,,Vorige week stolen we de overwinning een beetje van DSV en nu waren de rollen omgedraaid. We waren beter denk ik en we moeten zeker in de vijf minuten voor rust nog een doelpunt maken. De 1-1 is heel ongelukkig en dan creëren we te weinig meer. Zij zijn effectiever en maken die goal dan nog wel. We vergeten onszelf te belonen en dat is jammer”, vertelde SCMH-trainer Tom van Dalen.