Fikse tegenvaller voor de clubkas van Achilles Reek na KNVB-besluit: ‘Jammer van de afstanden’

met nieuw programma Dit is het schema van de nacompeti­tie in het Brabantse amateur­voet­bal

De spannendste fase van het seizoen is aangebroken: de nacompetitie. In zinderende potjes wordt bepaald welke ploegen promoveren en degraderen. Dit is het programma voor de teams in het verspreidingsgebied van het Brabants Dagblad. Wie gaat er met de prijzen aan de haal?