Fitte OSS'20-routinier De Groot klaar voor duel met grootmacht Quick Boys: ‘Vanaf nu erop of eronder’

Het lijkt lichtjaren geleden, maar tot het einde van de vorige eeuw acteerde OSS’20 hoofdzakelijk in de derde of vierde klasse. Nauwelijks meer voor te stellen, twee decennia later. Sterker nog, de ploeg van aanvaller Tony de Groot (31) kan woensdag de eerste stap zetten naar de tweede divisie.

Aanvankelijk was de droom van het toenmalige TOP Oss-talent om hoog op de topscorerslijsten van de eredivisie te komen. Zijn debuut in het betaalde voetbal kwam dan ook al vroeg. ,,Ik was piepjong toen ik bij de selectie kwam, zeventien jaar. Maar ik speelde op amateurbasis. Financieel had de club weinig vet op de botten. Toen ik na twee jaar wederom enkel op huurbasis kon blijven, besloot ik een studie op te pakken. Ik was realistisch genoeg om te beseffen dat ik nooit de top van de eredivisie ging halen. Financiële onafhankelijkheid ging het voetballen me niet brengen.”

In een andere tijd, waarin de top van de amateurs nog uitkwam in de topklasse, koos de talentvolle De Groot voor De Treffers. ,,Ik ging een paar keer kijken. En telkens was het ontzettend druk. Er kwamen bij veel wedstrijden meer toeschouwers dan in het rechterrijtje van de eerste divisie. Dat vond ik machtig mooi. TOP wilde me graag houden, maar ik besloot bij de amateurs verder te gaan.”

Crescendo

Volledig scherm OSS'20 juicht na een treffer tegen Quick'20. Links Tony de Groot. © Orange Pictures Via De Treffers en later OJC Rosmalen kwam De Groot terecht bij OSS’20. Zes seizoenen heeft De Groot er inmiddels bij OSS'20 opzitten. Twee daarvan bekroond met een promotie. Toen de doelpuntenmachine bij de club neerstreek, speelde de ploeg tenslotte nog in de eerste klasse. Eigenlijk is het al die jaren enkel crescendo gegaan. ,,Dat is wel uniek eigenlijk. We promoveerden toen direct naar de hoofdklasse. En toen we daar eenmaal zaten draaiden we direct goed mee. Met als resultaat dat we afgelopen jaar ongeslagen kampioen werden. En nu doen we het als promovendus weer uitstekend. Terwijl we aanvankelijk eigenlijk het idee hadden om voor handhaving te strijden.”

Zijn dienstverband met de derdedivisionist werd onlangs met één seizoen verlengd. Ondanks zijn leeftijd is De Groot nog altijd topfit. ,,Ik ben ook bezig aan een van mijn betere seizoenen. Niet meer als spits, maar op ‘10' of hangend vanaf links. Het is ook een beetje de ervaring. Situaties beter lezen. Ik klop het af, maar ik ondervind weinig fysieke hinder. Voel me echt nog fit. Natuurlijk heb ik ook wel eens spierpijn na een wedstrijd, maar dat is gauw weer weg. Ik mag niet klagen.”

Dat de debutant in de derde divisie een uitstekend jaar beleeft, is een understatement. De derdedivisionist heeft een periodetitel veroverd. Het gaf de ploeg toegang tot de nacompetitie. Al is de flow er inmiddels uit. Al een aantal weken is de druk van de ketel, waardoor de ploeg om des keizers baard de laatste duels van de reguliere competitie afsloot. ,,Het is wel vervelend dat we de laatste weken nergens meer voor speelden. We waren vooral bezig iedereen fit te houden. Nu moeten we in korte tijd schakelen. Maar het leeft wel, er wordt al weken over deze duels gesproken.”

Schitterende ambiance

In een tweeluik met amateurvoetbalgrootmacht Quick Boys trapt OSS'20 het avontuur af. Een ticket voor de tweede divisie staat op het spel de komende weken. ,,Een ontzettend grote club. Met een aantal bekende spelers in de selectie. Ze nemen ook enorm veel supporters mee. Minstens vijf bussen hoorde ik. En dan zal er nog een grote groep met eigen vervoer komen. Het zal zorgen voor een schitterende ambiance. Dat is ook mooi voor de club.”

Volledig scherm Een beeld dat ze bij OSS'20 graag zien: Tony de Groot met zijn hand de lucht in na een treffer. © Peter van Huijkelom Met zijn ervaring in de eerste divisie en voormalige topklasse heeft de De Groot ervaring met het spelen voor een groter publiek. Voor veel ploeggenoten zal het echter een nieuwe beleving zijn. ,,Veel jongens zijn het niet gewend om voor zoveel publiek te spelen. Dat zal wennen zijn, maar je moet er ook van genieten. Het zijn de wedstrijden waarvoor je het doet. Dat is een cliché, maar zo is het wel. Dit is het allermooiste. Wedstrijden waarin je moet pieken. Erop of eronder, anders is het klaar.”

Zonder druk

Wat dat betreft zal de return nog meer hectiek opleveren. De club waar international Dirk Kuyt opgroeide, waarschuwde de achterban al voor een grote opkomst. ,,Ze verwachten daar een enorme drukte. Voor een amateurclub is dat iets aparts, die atmosfeer. Maar wij willen gewoon winnen ook. Als we van een goed niveau zijn, kunnen we het ze ook gewoon moeilijk maken. De druk ligt bij Quick Boys. Zij zijn de grote club, hebben het grote budget en moeten promoveren. Voor ons is het vooral een smakelijk toetje.”