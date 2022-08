Flitsend gestart OSS'20 verschiet kruit snel en verliest van Gemert: ‘Gelukkig zijn er nog 33 duels te gaan’

Roy de Haan toonde zich na afloop behoorlijk teleurgesteld. ,,We moeten snel scoren, begonnen heel goed. Toen we echter ineens die goal tegen kregen veranderde er wat.” Als straks de grootste teleurstelling wat gezakt is dan kan hij zich echter vasthouden aan het imponerende aanvalsspel van zijn spelers in de eerste fase van de wedstrijd. De gastheren zetten hoog druk, zoals dat zo mooi heet, en stonden met de backs heel diep geposteerd. De bezoekers hapten naar adem maar ook OSS’20 bleek later zichzelf wat over de kop te hebben gestormd.