Fluitje van korfbalscheidsrechter zorgt voor penalty en rood, trainer en speler FC Schadewijk weggestuurd tijdens blessurebehandeling

Zondag 3dVoor FC Schadewijk is het te hopen dat ze nooit meer naast een korfbalveld hoeven te spelen. Door de fluit op het naastgelegen complex liep de hele wedstrijd van de Ossenaren in de soep.

Ysselsteyn – FC Schadewijk 2-0 (1-0) Bijz.: Quincy Broers mist penalty, Rode kaart: Martin Roelofs, Dani Eveleens

De eerste ontmoeting tussen Ysselsteyn en FC Schadelijk zal niet snel vergeten worden. Al na vijf minuten vindt er situatie plaats die bijna niemand zou geloven. ,,Wij speelden voor het eerst tegen Ysselsteyn. Naast het hoofdveld van die vereniging ligt een korfbalclub waar tegelijkertijd een wedstrijd plaatsvond. De scheidsrechter van het korfbal floot voor een overtreding. Echter leek het alsof het onze arbiter was. Helaas voor ons bevond de bal zich in onze zestienmeter en pakte één van onze jongens de bal in zijn handen. Gevolg: strafschop tegen en onze speler krijgt geel. Maar omdat hij vraagt naar de situatie bij de scheids ontvangt hij zijn tweede gele kaart en kon dus vertrekken”, schetst FC Schadewijk assistent-trainer Dicky van den Akker het voorval.

Toch bleek het daar niet bij want ook in de tweede helft gebeurde er genoeg. ,,Dani Eveleens kreeg gedurende de wedstrijd al een aantal schoppen te verwerken. Vervolgens gebeurt het nog een keer waarna hij niet meer kan opstaan. Scheidsrechter zegt dat hij gewoon moet opstaan waarop Eveleens weer antwoordt dat dat niet ging. Voor de leidersman genoeg om een gele kaart te trekken. Dat betekent voor Eveleens dat hij kon douchen want hij had er al één achter zijn naam staan. En terwijl ik naar hem toeloop om te verzorgen krijg ik een directe rode kaart omdat ik hetzelfde als Eveleens riep”, zegt Van den Akker.

,,Maar er moet eerlijk bij gezegd worden dat we zelf tot de zestienmeter kwamen en vervolgens niks creëerde. En daarnaast miste wij zelf ook nog een strafschop.”

Boekel Sport – Nooit Gedacht 1-1 (0-1) 23. Jari van Erp 0-1, 90. Jari Claasse 1-1.

Eindelijk begon de competitie weer. Dus ook voor Boekel Sport en Nooit Gedacht. Vorig seizoen stond deze ontmoeting gepland op de laatste speeldag. Maar door het virus vond dat duel nooit plaats. Nu bleek het de eerste wedstrijd te zijn. Waar Boekel Sport al binnen het kwartier twee treffers had moeten maken, was het Nooit Gedacht dat scoorde. Via de pas zeventienjarige Jari van Erp kwam de Geffense club op voorsprong. Een voorsprong die op het laatste moment uit handen gegeven werd omdat invaller Jari Claasse de gelijkmaker op de voet had.

Na afloop van de wedstrijd ging het vooral over de 0-1. De Boekelse assistent-scheidsrechter vlagde wegens buitenspel. De scheidsrechter, die de situatie niet goed kon zien, was echter onverbiddelijk: geldig doelpunt. De leidersman nam die beslissing zonder overleg te voeren met zijn assistent.

Margriet – Groesbeekse Boys 2-0 (1-0) 27. Rob van der Ven 1-0, 69. Jeffrey van Lieshout.

,,De eerste helft waren wij absoluut sterker en eigenlijk moesten we daar de wedstrijd al in het slot gooien. Dat gebeurde niet en Groesbeekse Boys kwam na de rust goed de kleedkamer uit. Dan gaat er natuurlijk wel door je hoofd het zal toch niet waar zijn. Maar gelukkig beslissen we halverwege de tweede helft het duel en mogen we de eerste drie punten bijschrijven”, aldus Pascal van Druten.

Dit seizoen zijn verschillende teams in de regio gekoppeld aan clubs uit Gelderland en Limburg. Zoals ook vandaag het geval was. ,,Voor ons zijn verschillende tegenstanders onbekend. Dat maakt het ergens wel leuk. Alleen Vitesse 08 kennen we nog uit het verleden, maar voorderest niet zoveel.”

