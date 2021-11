Frenk Schaap weer belangrijk voor Nivo Sparta

1CNivo Sparta heeft flink uitgehaald tegen Woudenberg. Onder aanvoering van Frenk Schaap zegevierden de Zaltbommelnaren met 0-4. Trainer Niels Blom was dik tevreden dat zijn team niets had weggegeven.

Woudenberg - Nivo Sparta 0-4 (0-2). 8. Frenk Schaap 0-1, 31. Frenk Schaap 0-2, 57. Frenk Schaap 0-3, 75. Merlijn Bax 0-4.

,,Een goei potje. We hebben heel goed gespeeld”, vatte Nivo Sparta-trainer Niels Blom het samen. Hij zag zijn team met maar liefst 0-4 winnen. ,,Dikverdiend ondanks dat we nog steeds last hebben van het blessurespook.” Grote man was weer eens Frenk Schaap. Hij mocht drie goals en een assist achter zijn naam schrijven. ,,Ik ben natuurlijk dik tevreden. Niets weggegeven”, vervolgde Blom die op het einde nog wat op de bank zittende tweede elftalspelers kon inzetten. Zelfs Bjorn Jongste (45) mocht nog minuten maken.

Huizen - WNC 4-1 (3-0). Gestaakt na 65 minuten. 21. Tristan Kroese 1-0, 25. Joshma Lo-Asioe 2-0, 36. Theo Visser 3-0 (strafschop), 49. Frank van den Bosch 4-0, 55. Jesse Dibbets 4-1. Rood: Nehemia Sanaky (WNC).

WNC verloor in de ogen van trainer Cor Prein meer van scheidsrechter Niels Felix dan van Huizen. Eerder dit seizoen floot Felix ook al GRC 14-WNC en daarin maakte hij geen vrienden met de Waardenburgers. ,,Ik loop al lang mee maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, sprak Prein. ,,De scheidsrechter heeft de wedstrijd gestaakt omdat hem aan totale respect ontbrak deelde hij mede.” Voor rust staakte Felix ook al even de strijd ook al vanwege het ontbreken van respect maar er werd wel hervat. ,,Het leek erop dat hij ons wilde terugpakken voor die wedstrijd tegen GRC 14”, vervolgde Prein. WNC zette kanttekeningen bij de 1-0 en de uit het niets gegeven strafschop waar de 3-0 uit ontstond. Ook bij de rode kaart, die Nehemia Sanaky ontving, zette de bezoekers een vraagteken. Frappant is dat scheidsrechter Felix in het verleden ook al een enige keren een wedstrijd vanwege het ontbreken aan ‘totale respect’ jegens hem staakte. Oostkapelle-Nieuwenhoorn en Tricht-Wilhelmina’26 werden ondermeer om die reden vroegtijdig afgeblazen.

Almkerk - Zuidvogels 1-1 (0-0). 75. Jorni Camps 0-1, 85. Steven Molenschot 1-1

Zuidvogels kon als koploper de eerste periodetitel op zak steken. Maar met de 1-1 pakten de bezoekers mis en gaat de titel naar alle waarschijnlijkheid naar plaatsgenoot Huizen. Almkerk-trainer Ad van Seeters was trots op zijn mannen dat zijn ploeg er een sportief stokje voor stak. ,,We hebben gespeeld met het hart. Ook zeer gedisciplineerd. Op basis van teamgeest hebben we het puntje gepakt.” Van Seeters zag zijn ploeg hard werken en vooral op het einde tot het gaatje gaan. ,,Aan de basis van onze gelijkmaker lag een wereldaanval.”

FC Breukelen - GRC 14 1-2 (1-0). 10. Mike Versloot 1-0, 54. Samed Koksal 1-1, 58. Mitchell Bastianen 1-2. Rood: 80. Tijn van der Velden (GRC 14/2x geel).

Na een paar mindere wedstrijden haalde GRC 14 drie punten op bij FC Breukelen. ,,Heel belangrijke en goed voor het zelfvertrouwen”, sprak GRC 14-trainer Piet de Kruif. Met de 1-0 ruststand kwam GRC 14 goed weg, vond De Kruif. ,,Je hebt een paar wedstrijden verloren en dat zie je aan het zelfvertrouwen. Pas nadat we 1-1 maakten durfden we ineens weer te voetballen en draaiden we het om.” GRC 14 moest de laatste tien minuten nog met toen man spelen. Tijn van der Velden kreeg zijn tweede gele kaart. ,,Volgens de scheidsrechter had hij niet het veld in gemogen na een blessurebehandeling omdat hij nog geen toestemming had gegeven. Tijn dacht van wel omdat de scheidsrechter zijn arm in de lucht had maar dat was voor de vrije trap.”