Fries voetbaldier kleunt erin bij Altena: ‘We voelen elkaar verschrikkelijk goed aan’

Edwin Pluister is een rasechte Fries. Maar vanwege zijn werk – hij is engineer bij Damen Shipyards – vestigde hij zich ruim twee jaar geleden in Werkendam. Hij is een voetbaldier, zocht dus een club. Kozakken Boys werd het niet: de kans om in het eerste te mogen spelen was wel erg klein. Altena, daar kwam de 29-jarige verdedigende middenvelder terecht.