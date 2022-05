Gassel kan toch gas geven en is voor even af van degradatiezorgen tot verbazing van concurrentie

Vierde klasse HDegradatiekandidaat Gassel veraste alles en iedereen door met 0-5 te winnen bij Herpinia. Vooral de trainer van Ulysses, directe concurrent van Gassel, was niet te spreken over de ‘schandalige’ uitslag. ,,Ik had echt wel wat meer van Maarten verwacht”, zegt Manfred van Erp. Zelf ging hij met zijn ploeg hard onderuit.

NLC’03 – Ulysses 4-0 (3-0) 15. M. van de Brand 1-0, 27. S. van den Brand 2-0, 38. Van Boxtel 3-0, 60. Richters

,,Ik ben echt blij met de punten”, zegt een tevreden NLC-trainer Willem van Kreij. ,,We hadden verder uit kunnen lopen, maar ik hier zeer tevreden mee.” Manfred van Erp baalde vooral van de gemiste kansen in de beginfase. ,,We hadden echt op 0-1 moeten komen. Uiteindelijk krijg je de goals tegen en zie je dat het geloof weer wegzakt”, zegt Van Erp, die overigens enorm baalde van de uitslag van Herpinia. ,,Het is echt een schandalige uitslag, ik had echt wat meer van Maarten Hendriks (coach Herpinia) verwacht.”

Herpinia – Gassel 0-5 (0-2).

Dat Manfred van Erp (trainer Ulysses) zich verbaasde over de uitslag van Herpinia valt te begrijpen. Herpinia ging hard onderuit tegen degradatiekandidaat Gassel. ,,Ik heb er echt gewoon geen worden voor van wat ik vandaag gezien heb”, zegt Herpinia-trainer Maarten Hendriks.

Vorstenbossche Boys – Achilles Reek 1-0 (1-0) 35. Van Heeswijk.

,,Ik vond het een gelijk opgaande wedstrijd die in een gelijkspel had moeten eindigen”, zegt Reek-trainer Frank Nelissen, die nog wel een compliment uitdeelde aan Vorstenbossche Boys-aanvaller Marvin van Heeswijk. ,,In mijn ogen is hij de beste speler van de competitie.” Vorstenbossche Boys-trainer Dennis Meier haalde vooral opgelucht adem. Ons baltempo lag veel te laag, waardoor er veel onnodige duels ontstonden. Gelukkig win je wel, maar het moet beter”, zegt Meier.

SCMH – SIOL 3-1 (2-0) 6. Van Doorn 1-0, 38. Van der Velden 2-0, 89. Donkers 3-0, 90. 3-1.

,,In de eerste helft speelden wij heel goed en komen we ruim voor. In de tweede helft staan we onder druk, maar uiteindelijk maken we de 3-0 en daar zijn we echt blij, want SIOL is een goede tegenstander. Alles viel op zijn plek vandaag”, zegt SCMH-trainer Stan Vos.

Cito – SJO/SSA Vesta’19 7-2 (4-1) 2. Coskun 1-0, 6. Van de Wetering 2-0, 9. Ibis 3-0, 28. Kuijpers 3-1,42. Coskun 4-1, 49. Van de Wetering 5-1, 56. Guler 6-1, 87. Zegers 6-2 88. Korkmaz 7-2.

,,We hebben vandaag op een goede manier revanche genomen op Vesta”, zegt Cito-trainer Yavuz Demirci. ,,We hebben ook nog drie keer de paal geraakt en zagen twee goals onterecht afgekeurd worden. Ik kan de jongens alleen maar complimenten geven”, zegt Demirci. ,,Het was geen fijne avond voor ons”, zegt Vesta-trainer Mark Strik. ,,Ik wil deze wedstrijd snel vergeten en ons gaan richten op de volgende wedstrijd.”

FC De Rakt – SES 2-0 (1-0) 5. Mertens 1-0, 78. Polat 2-0.

,,Ik ben tevreden met wat ik vandaag gezien heb”, zegt De Rakt-trainer Eus Marijnissen. ,,We waren veel sterker dan SES en hadden de score nog wat verder uit kunnen breiden. Maar goed, onze jongens hadden een prima instelling vandaag”, zegt Marijnissen.

Festilent – Juliana Mill 3-3 (2-2). 5. 0-1, 30. Van Son 1-1, 32. Van Dongen 2-1, 42. 2-2, 52. 2-3, 67. Geurts 3-3.

,,Het was een hectische wedstrijd met een heel hoog tempo. Beide teams zette elkaar onder druk en kregen best wel veel kansen”, zegt Festilent-trainer Tom Jacobs. ,,Het was best een enerverend potje.”